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Futbol
23.12.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Nzonzi'nin yeni takımını açıkladılar | Galatasaray Transfer Haberleri

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Nzonzi'nin yeni takımını açıkladılar | Galatasaray Transfer Haberleri

Fransız basını, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin yeni adresini açıkladı

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'ye Fransa'dan talip var. Takımdan ayrılması gündemde olan Nzonzi için Lyon devrede.

Telefoot'un haberine göre, Ligue 1'de beklentilerin altında kalan ve ligin ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamlayan Lyon Ocak ayında büyük çaplı bir transfer operasyonuna hazırlanıyor.

Ara transfer dönemi için Everton'dan Lucas Digne, Juventus'tan Adrien Rabiot ve Atletico Madrid'den Thomas Lemar'ı gündemine alan Lyon bu oyuncuların yanı sıra Steven Nzonzi'yi de kadrosuna katmak istiyor.

Sezon başında Roma'dan satın alma opsiyonuyla birlikte 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralanan 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 10, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta görev yaptı.

Steven Nzonzi geçmişte Roma'nın dışında Sevilla, Stoke City, Blackburn Rovers ve Amiens formaları giydi.

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