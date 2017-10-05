Giray Bulak: "Hücum olarak..."

Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, İstanbulspor maçı sonrası Aytaç Durak Tesislerinde haftalık basın toplantısı düzenledi. Zor bir deplasmana çıktıklarını belirten Bulak, "İstanbulda zor bir maç olduğunu biliyorduk. Bu sadece İstanbulsporun güçlü bir ekip olmasından kaynaklanmıyor. Birbirini iyi tanıyabilen, uzun süre birlikte oynamış alışkanlıklarını iyi bilen bir takım, hocaları aynı, kendi evinde oynuyorlar. Saha avantajları gibi. Maçta kontrollü oynadık. Oyunu elimize geçirecek olduğumuz zamanları biliyorduk. Ancak istediğimiz bazı şeyler gelişmedi. Duran topları kullanmalarını bildiğimiz halde 42’nci dakikada buna yakalandık. Savunmanın bir dengesiz duruşundan öne geçtiler. Ama çabuk golü bulmamız bize avantaj oldu"dedi.

Takımının atak alanında geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bulak, sözlerine şöyle devam etti;

"Oyunun orta saha bölümünü iyi oynuyoruz. Ancak hücum tarafını daha farklı oynamamız, geliştirmemiz gerekir. Bu ara dönemde bunun üzerinde çalışacağız. Bununda bize yararı olacaktır. Bir puanı aldık. Tabi çok da memnun değiliz, 3 puan olabilirdi. Ama deplasmanda bir puan kazançlı diye görüyorum. Bir de bu maçın sonucunda milli maç arası izni vardı. Dolayısıyla oyuncuların bu tür milli maç gibi aralarda başka taraflara konsantre olduğu maçlardır. Bu sadece bizim için değil diğer takımlar için de geçerli bir durumdur. 3-4 günlük izinlerde tatil yeri ayarlamaları, bilet gibi oyuncuların kafasını meşgul ediyor. Bu bizimde korktuğumuz anladır. Tabi ki bu bahane değil, rakipler için de geçerli. Önümüzde Eskişehirspor maçımız var. Hoca değişikliği yaşadılar. Son maçlarını da kazandılar. Lig ekibi ve lig oyuncularından kurulu iyi bir ekip. Dolayısıyla biz de evimizde oynayacağız. Taraftarımız son derece güvendiğimiz, bizi destekleyen, bize hep aşırı güç veren, fedakr bir taraftardır. Eskişehir maçında da bizi yalnız bırakmayacaktır. İnşallah iyi bir oyun içerisinde Eskişehirsporu yeneriz.