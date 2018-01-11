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Novak'ta sona doğru! Trabzonspor...

Karadeniz Fırtınası, Novak için Midtjylland’e 1.5 milyon Euro teklif etti ve beklemeye geçti. Transfer çok yakın.

Hürriyet Haber
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Trabzon sol bek transferi için artık geri sayıma geçti. Bordo- Mavililer, Danimarka ekibi Midtjylland'de forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Filip Novak'ın transferinde sona doğru yaklaştı. Karadeniz Fırtınası, Çekyalı tecrübeli oyuncu için teklifini 1.5 milyon Euro'ya kadar çıkarmıştı.

MENAJERİNE BASKI YAPIYOR
Danimarka ekibinden gelecek cevabı bekleyen Fırtına, Novak'ın açıklamaları sonrası iyice rahatladı. Tecrübeli oyuncu menajeri aracalığıyla yaptığı açıklamada transferin bir an önce sonlanmasını istedi.

FİLİP NOVAK İSTİKRAR ABİDESİ
Trabzon'a transfer olmayı çok isteyen Filip Novak, istikrarlı futboluyla tanınıyor. Bu sezon takımında 16 kez forma giyen Novak, 3 de gol attı. Tecrübeli oyuncu milli takımda da oynuyor.. (TAKVİM)

FutbolAnadolu KulüpleriTrabzonspor

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