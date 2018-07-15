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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
15.07.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

NK Triglav Kranj -Trabzonspor: 0-2

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NK Triglav Kranj -Trabzonspor: 0-2

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Slovenya PrvaLiga ekiplerinden NK Triglav Kranj ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

STAT: Prijatelska

HAKEMLER: Znıdarsiç Andrej , Zunic Ivan , Gerkman Borut 

TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira , Hüseyin, Mustafa, Ibanez - Cafer (Dk.40 Murat Cem ), Yüksel (Dk.82 Olcay )- Abdülkadir Parmak , Muhammet (Dk.70 Ramil ), Ali Han (Dk.76 Ahmet Hakan ) - Rodallega (Dk.61 Onazi )

NK TRIGLAV KRANJ: Darjan (Dk.46 Nikola )- Kuhar (Dk.78 Kumer Zan ), Rok, Drilon Kryeziu , Arh Cesen- Udovic , Egzon Kryeziu , Mlakar (Dk.78 Momir )- Tijanic , Majcen - Zurga (Dk.78 Afoakwa )

GOLLER: Dk. 32 Rodallega, Dk. 67 Ibanez (Pen.) (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Kuhar (Kranj), Pereira (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

32’nci dakikada sağdan ceza sahasına çalımlarla giren Ali Han Tunçer’in havalandırdığı topu Rodallega yarım vole vuruşuyla ağlarla buluşturdu:0-1.

67’nci dakikada soldan topla ceza sahasına giren Ali Han arkadan rakibinin yaptığı müdahaleyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ibanez, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

MAÇTAN NOTLAR

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

2018-19 sezonu öncesi hazırlıklarını Slovenya’da yaptığı kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor’un ilk hazırlık maçında taraftarları takımı yalnız bırakmadı. Slovenya’da ve yakın ülkelerden maça gelen taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

KADRODA OLMAYANLAR MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Trabzonspor’da NK Triglav Kranj ile oynanan hazırlık maçının kadrosunda bulunmayan oyunculardan Jose Sosa, Furkan Taş, Castillo, Esteban Alvarado, Onur Recep Kıvrak ve Batuhan Artarslan maçı tribünden takip etti.

ONAZİ BİR ANTRENMANLA MAÇA ÇIKTI

Ülkesi Nijerya’nın Dünya kupası kadrosunda yer aldığı için Trabzonspor’un ilk etap kampında yer almayan ve önceki gün kampa katılan Ogenyi Onazi, takımla birlikte sadece bir antrenmana çıktıktan sonra bugün oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer aldı, 61’inci dakikada da oyuna dahil oldu.

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