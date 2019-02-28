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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.02.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Nihat Özdemir: Şenol Güneş'in iki maça çıkması için...

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Nihat Özdemir: Şenol Güneş'in iki maça çıkması için...

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in görevinden istifası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Nihat Özdemir Riva'da açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifası sonrası çalışmalarına TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli yönetiminde devam edeceklerini söyledi

Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yıldırım Demirören'in ticari durumlarından dolayı görevini bıraktığını belirterek, "Hayırlı olsun. Biz de haziran ayında yapacağımız genel kurula kadar Hüsnü Güreli Bey ile devam edeceğiz. Zaten yönetim süreklilik arz eder. Çalışmalarımıza Hüsnü Güreli Bey'in başkanlığında devam edeceğiz." dedi.

Nihat Özdemir, bugün gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne

Şenol Güneş'i getirdiklerini dile getirerek, "Şenol Güneş'i sezon sonunda göreve getirme kararını aldık. Hepimizin bildiği gibi bizim mart ayında 2 önemli maçımız var. Onunla ilgili de inşallah gelecek haftaki yönetim kurulu toplantısında bir değerlendirme yapmayı düşünüyoruz. Zaten bizim yetkimiz var. Herhangi bir maçta herhangi bir kişiyi görevlendirebiliriz. Bunun için arkadaşlarımızla oturup, karar alacağız." diye konuştu.

Özdemir, bir soru üzerine, "Şu aşamada başkanlık gibi bir düşüncem yok. Tek düşündüğümüz hazirana kadar üzerimize düşen görevleri yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: TFF, Şenol Güneşin A Milli Takımın başına geçtiğini açıkladı
Son dakika: TFF, Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçtiğini açıkladı

TFF, sezon sonunda göreve başlayacak Şenol Güneş'i, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile mart ayında yapacağı karşılaşmalarda görevlendirme yetkisine sahip. Federasyonun konuyla ilgili maddesinde "TFF acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydı ile milli takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir." ifadesi yer alıyor.

Şenol Güneş arşiv görüntüleri...Beşiktaş'ta 4 sezonda 2 şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başına geçti...
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