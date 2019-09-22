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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
22.09.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Nihat Kahveci: "Beşiktaş gibi takımda 3-4 maç kaybedersen..."

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Nihat Kahveci: "Beşiktaş gibi takımda 3-4 maç kaybedersen..."

Eski futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hedefinin bu sene Galatasaray'ı tekrardan şampiyon yapmamak olacağını belirtirken, eski takımı Beşiktaş'ın ise lige iyi başlamadığını söyledi.

Eski futbolcu Nihat Kahveci, beraberinde atletizmde Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden Sema Aydemir ile birlikte Mersin'deki 'Arabasız Gün' etkinliğine katıldı.

Toroslar Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte sporseverlerle bir araya gelen ikili, daha sonra Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile birlikte etkinlik alanında vatandaşlarla buluştu, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı.

Burada gazetecilerin etkinliğe ilişkin sorularını yanıtlayan eski futbolcu Nihat Kahveci, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Mersin'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Gençlerin, ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Kahveci, "Onlara bu hareketlilik konusunda ne kadar çok iyi bilgi verebilirsek, hem kendi sağlıkları için hem de ulaşmak isteyecekleri hedefler için yardımcı olmuş oluruz. Atık günümüzde biliyorsunuz teknoloji çok ilerledi. Ama bunu kötü kullandığımız taktirde tembellikte ilerliyor. Yeni nesli bu anlamda bilgilendirmek, hareketliliğin önemini anlatmak çok önemli bir konu oluyor. Bu bir hafta ile sınırlı kalmamalı, hayatın geri kalan bölümünde de süreklilik haline getirilmeli" dedi.

"Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hedefi bu sene Galatasaray'ı tekrardan şampiyon yapmamak olacak"

Gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye ligleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kahveci, "Son iki senenin şampiyonu Galatasaray oldu. Son seneyi 3 kupa ile kapatmış bir Galatasaray var. Bir Fatih hoca faktörü var, onu kimse inkar edemez. Geçen sene 8 puan geride iken gelip ligi kazanmış bir Galatasaray var. Tabiki o yüzden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hedefi bu sene Galatasaray'ı tekrardan şampiyon yapmamak olacak. Lig çok enteresan başladı, puan kayıpları ile başladı. Baktığınızda bütün takımlar puan kaybetti. Gözüken yine bu 4 takım arasında geçecek. Beşiktaş'a gelince; Beşiktaş bir değişim içinde. Şenol Güneş'ten sonra Abdullah hoca geldi, hayırlı uğurlu olsun. Kolay değil bir yerde sistem oturtmak. Ama iş Beşiktaş olunca tabi bir yerde sabırsızlık oluyor, o yüzden bir an önce takım maçlar kazansın, puanlar alsın istiyorlar. O da zamanla olacak. Eksiklikler kapandığı taktirde bir seri yakalayacağına inanıyorum. Tabi bir eski Beşiktaşlı olarak 'iyi başladı' diyemem, kötü başladı. Özellikle son Avrupa maçında beklenmedik bir skor, zayıf bir takıma karşı. Ama Beşiktaş çok büyük bir camiadır, buralardan kalkmasını da bilir. Ligin içinde yarışı sonuna kadar kovalayacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

"Beşiktaş gibi takımda 3-4 maç peş peşe kaybedersen..."

Kahveci, 'Abdullah Avcı, sezonu Beşiktaş'ta kapatabilir mi?' şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Kapatmalı. Tabi kapatmalı derken, bu tabi sonuçlarla çok alakalı. Çünkü Beşiktaş gibi takımda 3-4 maç peş peşe kaybedersen, istediğin kadar kredin olsun, istersen 3 sene üst üste şampiyon yap yine bir gitme durumu olabilir. Çünkü büyük camialardan bahsediyoruz. O yüzden bir an önce puanlar kazanırsa, krediler kazanır, çünkü kaybettiği her maç riskli olur diye düşünüyorum. Ama Abdullah Hocanın teknik direktörlük kariyeri hakkında kimse eleştiri yapamaz, Başakşehir'de yaptıkları ortada."

Sema Aydemir: "İyi sporcular yetiştirmek için emek vereceğim"

Sema Aydemir ise hareketin şimdiye kadar hiçbir zararını görmediğini dile getirerek, "Hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak hareketin her şeye iyi geldiğini düşüyorum. Bu sadece ekmek parası için değil, büyük bir sporcu olamasanız da hareket ile daha sağlıklı daha huzurlu bir insan olabilirsiniz" diye konuştu. Kendisinin spor salonu olduğunu ve harekete burada devam ettiğini kaydeden Aydemir, "Orada sporcular yetiştiriyorum. Kısmetse başka planlarım var sporla ilgili yine. Tabiki öğretmen tarafım var. İyi sporcular yetiştirmek için emek vereceğim. Umarım bir sürü çocuğum olur o salonda ve Türkiye için bir şeyler yapmış olurum" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa'nın değişik şehirlerinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlikler yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz de Toroslar'da buna 16 Eylül tarihi itibariyle başladık. Değişik etkinlikler yaptık, bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak gibi. Halkımızdan da büyük ilgi gördü. Zaten amaç farkındalık oluşturmaktı. Biz de bu etkinliklerle farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Etkinliğimize katılan sporcu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah Toroslar Belediyesi olarak bu etkinliklerimiz devam edecek. Bizim bir ayağımız yerelde, elimizde ufuk çizgisinde. Dünyada 13 ayda bir teknoloji kendisini ikiye katlıyor. Bizim de o ufuk çizgisinde olup, vatandaşımıza en iyisini götürmek görevimiz."

Nihat Kahveci: Beşiktaş gibi takımda 3-4 maç kaybedersen...

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