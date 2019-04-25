Niasse Türkiye'ye geliyor! İmza çok yakın...
Bugüne dek pek çok defa Türk takımları için yazılan Everton'ın Senegalli golcüsü Oumar Niasse, bu yaz da üç büyüklerin transfer gündemini fazlasıyla meşgul edecekmiş gibi görünüyor.
Devre arasında Cardiff City'e kiralanan ve Everton ile sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan 29 yaşındaki santrforla ilgili ülkesi Senegal'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Senegal'de yayım yapan Stades adlı gazetenin haberine göre önümüzdeki sezon bir Türk takımında forma giymeye karar veren yıldız isim, bu yaz Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.
Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 19 maçta tek bir gol bile kaydedemeyen golcü oyuncu, 2013/14 sezonunda Akhisar Belediyespor forması giymiş ve ardından da Premier Lig'e kadar yükselmişti.
Piyasa değeri 7 milyon euro'ya kadar düşen forvetin gelecek sezonu Everton'da geçirmesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor.
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