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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
TEL AVİV (İHA)
04.04.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Neymar'dan şaşırtan karar! Netanyahu...

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Neymar'dan şaşırtan karar! Netanyahu...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar ve profesyonel sörfçü Gabriel Medina'yı İsrail'e davet etti. Netanyahu'nun davetini kabul eden Neymar ve Medina video çekerek İsrail'e geleceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz pazar günü İsrail’i ziyaret eden Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşmelerinin ardından Neymar ve Medina'yı İsrail'e davet eden bir video yayınladı.

Videoda Netanyahu ve Bolsonaro, Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar ve profesyonel sörfçü Gabriel Medina'yı İsrail'e davet etti. Daha sonra Netanyahu'nun davetine yanıt veren Brezilyalı yıldız, "Merhaba Bolsonaro ve Bibi (Netanyahu) davetiniz için teşekkür ediyorum, İsrail ben geliyorum" ifadelerini kullandı.

Neymar'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Medina da İsrail'i ziyaret edeceğini söyledi. Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, İsrail’de bulunduğu süre içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek, bazı ikili anlaşmalar imzalamış ve Kudüs'te "diplomatik ofis" açmıştı.

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