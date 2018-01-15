« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Neymar'a dudak uçuklatan teklif! Şeytan...

Neymar'a dudak uçuklatan teklif! Şeytan...

İngiltere Premier Lig’de bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen ve şampiyonluk şansını zora sokan Manchester United, devre arası transfer dönemindeki sessizliğini bozuyor.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Fransız basınından Le 10 Sport Gazetesi’nde yer alan haberde, Kırmızı-Şeytanlar’ın PSG’nin yıldızı Neymar için girişimde bulunduğunu ve 500 milyon Euro’luk teklifte bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde adı Real Madrid ile anılan Brezilyalı futbolcu ise hakkında çıkan haberlerle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.
Sanchez de listede

HEDEFTEKİ DİĞER İSİM
İngiliz basınında çıkan haberlere göre ise ManU’nun hedefindeki ismin Arsenal’den ayrılması beklenen ve Londra ekibinin dün oynadığı Bournemouth maçında kadro dışı bırakılan Alexis Sanchez olduğu öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili futbolcu ile temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar’ın, gelecek sezon için transferi bitirmeyi planladığı da kaydedildi. (Fanatik)

Manchester UnitedTransfer HaberleriPremier League

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ