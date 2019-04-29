Neymar şimdi yandı! O yumruğun bedeli...
Paris Saint Germain'in Rennes'e penaltılarla 6-5 yenildiği Fransa Kupası finalinin ardından kendisini eleştiren bir taraftara yumruk atan Neymar'ı ağır bir ceza bekliyor.
Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar, Rennes'e penaltılarla 6-5 yenildikleri Fransa Kupası finali sonrası ödül töreni için düzenlenen platforma doğru çıktığı sırada tribünden kendisini eleştiren bir taraftara yumruk atmıştı. Futbol severlerin büyük tepkisini çeken bu olay sonrası yıldız futbolcunun ağır bir cezaya çarptırılabileceği ortaya çıktı.
Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Fransa Futbol Federasyonu, 27 yaşındaki futbolcunun kasti bir itme veya darbe teşebbüsünde bulunduğuna kanaat getirmesi halinde 5 maça kadar, herhangi bir yaralanmaya sebep olmayan fiziksel şiddet uyguladığını saptaması halinde ise 8 maça kadar men cezası verebilir.
Gazete, taraftarın yıldız ismi tahrik ettiğine hükmedilmesi durumunda ise Neymar'ın 3 veya 4 maçlık bir cezayla karşılaşabileceğini yazdı.
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