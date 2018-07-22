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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
22.07.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Neymar Jr’s Five’ta dünya şampiyonu Meksika

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Neymar Jr’s Five’ta dünya şampiyonu Meksika

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr’ın adıyla Red Bull tarafından düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr’s Five’ta karma takımlarda dünya şampiyonu Meksika oldu. Türkiye’nin son 32 turunda elendiği dünya finalinde Arjantin’i 5-2 yenen Meksika turnuvayı şampiyon tamamladı. Meksikalı futbolcular Neymar Jr’ın kaptanlığını yaptığı takım ile bir gösteri maçı da yaptı.

Geçmişte mahalle aralarında oynanan futbolu canlandırmak için dünyanın dört bir yanında Red Bull tarafından düzenlenen Neymar Jr’s Five’ta dünya şampiyonları belli oldu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 62 ülkeden 125 binden fazla futbolcunun mücadele ettiği elemelerde ülke şampiyonu olan takımlar Brezilya’nın Praia Grande kentinde dünya şampiyonu olmak için karşılaştı. Karma takımlar finalinde Arjantin’i 5-2 yenen Meksika turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Kadınlarda ise şampiyon finalde İtalya’yı 1-0 ile geçen ev sahibi Brezilya oldu. Her iki takım Neymar Jr’ı Paris Saint Germain’de ziyaret etme hakkı kazandı.

Grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna kalan Türkiye, Danimarka’ya 3-1 yenilerek elendi.

Şampiyonluk maçlarının ardından Meksikalı ve Brezilyalı futbolcular, Paris Saint Germain’de forma giyen Neymar Jr’ın kaptanlığını yaptığı takım ile bir gösteri maçı yaptı. Neymar Jr’ı dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Dani Alves de yalnız bırakmadı.

Neymar Jr "Farklı kültürlerden onlarca ülkenin burada bu inanılmaz atmosferi oluşturması beni çok mutlu etti. Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez sahaya çıktım. Burada olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Birçok maçı izledim ve tüm takımlara bu heyecana ortak olduklarından dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Neymar Jr Proje Enstitüsü nedir?
Dünya Finali’ne ev sahipliği yapan Neymar Jr Proje Enstitüsü, Neymar Jr’ın kurduğu kar amacı gütmeyen sosyal sorumluluk projeleri yapan bir vakıf. Başarılı oyuncunun çocukluğunun çoğunu geçirdiği Praia Grande’de bulunan Enstitü, 8 bin 400 metrekarelik bir spor kompleksinde 7-14 yaşları arasındaki 2470 engelli çocuk ve aileleri için yemek ve eğitim hizmeti veriyor.

Neymar Jr’s Five’ta dünya şampiyonu Meksika

 

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