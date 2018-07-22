Neymar Jr’s Five’ta dünya şampiyonu Meksika
Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr’ın adıyla Red Bull tarafından düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr’s Five’ta karma takımlarda dünya şampiyonu Meksika oldu. Türkiye’nin son 32 turunda elendiği dünya finalinde Arjantin’i 5-2 yenen Meksika turnuvayı şampiyon tamamladı. Meksikalı futbolcular Neymar Jr’ın kaptanlığını yaptığı takım ile bir gösteri maçı da yaptı.
Geçmişte mahalle aralarında oynanan futbolu canlandırmak için dünyanın dört bir yanında Red Bull tarafından düzenlenen Neymar Jr’s Five’ta dünya şampiyonları belli oldu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 62 ülkeden 125 binden fazla futbolcunun mücadele ettiği elemelerde ülke şampiyonu olan takımlar Brezilya’nın Praia Grande kentinde dünya şampiyonu olmak için karşılaştı. Karma takımlar finalinde Arjantin’i 5-2 yenen Meksika turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Kadınlarda ise şampiyon finalde İtalya’yı 1-0 ile geçen ev sahibi Brezilya oldu. Her iki takım Neymar Jr’ı Paris Saint Germain’de ziyaret etme hakkı kazandı.
Grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna kalan Türkiye, Danimarka’ya 3-1 yenilerek elendi.
Şampiyonluk maçlarının ardından Meksikalı ve Brezilyalı futbolcular, Paris Saint Germain’de forma giyen Neymar Jr’ın kaptanlığını yaptığı takım ile bir gösteri maçı yaptı. Neymar Jr’ı dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Dani Alves de yalnız bırakmadı.
Neymar Jr "Farklı kültürlerden onlarca ülkenin burada bu inanılmaz atmosferi oluşturması beni çok mutlu etti. Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez sahaya çıktım. Burada olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Birçok maçı izledim ve tüm takımlara bu heyecana ortak olduklarından dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.
Neymar Jr Proje Enstitüsü nedir?
Dünya Finali’ne ev sahipliği yapan Neymar Jr Proje Enstitüsü, Neymar Jr’ın kurduğu kar amacı gütmeyen sosyal sorumluluk projeleri yapan bir vakıf. Başarılı oyuncunun çocukluğunun çoğunu geçirdiği Praia Grande’de bulunan Enstitü, 8 bin 400 metrekarelik bir spor kompleksinde 7-14 yaşları arasındaki 2470 engelli çocuk ve aileleri için yemek ve eğitim hizmeti veriyor.
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