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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

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Futbol
AA
30.11.2018 - 13:04, Son Güncelleme:

Nereden nereye! G.Saray'ın eski yıldızı...

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Nereden nereye! G.Saray'ın eski yıldızı...

Profesyonel futbol hayatında Sivasspor, Antalyaspor ve Galatasaray'da forma giyen, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele eden Erman Kılıç, 35 yaşında futboldan kopmayarak TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Serik Belediyespor'da top koşturuyor.

Erzincan'da 1983'te dünyaya gelen ve 1992 yılındaki Erzincan depreminden sonra ailesiyle İzmir'e taşınan Erman Kılıç, babasının ondaki futbol yeteneğini görerek Bergama Belediyespor'un alt yapısına yazdırmasıyla futbola adım attı.

Futbol yaşamında Göztepe, Elazığspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor gibi takımlarda da top koşturan Erman Kılıç, en başarılı yıllarını Sivasspor'da geçirdi.

Yaklaşık dört sezon görev yaptığı Sivassspor'da Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları oynayan, başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çeken Kılıç, 1 Temmuz 2013'te transfer olduğu Galatasaray'da sadece 93 dakika forma giyebildi. Kılıç, ikinci ayın sonunda Eskişehirspor'a transfer oldu.

Eskişehirspor'dan sonra Antalyaspor'a transfer olan Erman Kılıç, burada bir sezon kadro dışı kaldıktan sonra Menemen Belediyespor ve 24 Erzincanspor'da forma şansı buldu.

"GALATASARAY'DAN KENDİM AYRILDIM"

Antalya'nın TFF 3. Lig takımı Serik Belediyespor'da futbol yaşamını sürdüren Erman Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içindeki futbol yeteneğini ilk gören kişinin babası olduğunu ifade ederek, kendisini Bergamaspor'un altyapısına yazdırdığını söyledi.

Kılıç, 1999 yılında profesyonelliğe geçiş yaptıktan sonra Göztepe, ardından da Elazığspor'a transfer olduğunu belirterek, o zaman ki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı'nın istemesiyle ilk kez Süper Lig'de forma giydiğini anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da iki sezon forma giydikten sonra Sivasspor ile anlaştığını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Sivasspor'da da dört yıl forma giydikten sonra Galatasaray'a transferim gerçekleşti. O sezon çok flaş bir sezon geçirmiştim. Ligler bittikten sonra Hasan Şaş hoca aramıştı. Beni istediklerini belirtmişti. O şekilde gidip Galatasaray'la anlaştık. Fatih Terim hoca 1-2 hafta beni kadroya almadı. Ben de maçlarda fazla oynama şansı elde edemeyeceğimi hissettiğim için Galatasaray'dan ayrıldım. Ondan sonra da Eskişehirspor'la anlaştım. Hatta bunun için de birçok spekülasyon yapıldı 'Fatih hoca şöyle yaptı, böyle yaptı' diye. Fatih hoca da "Erman'la ilgili bir sıkıntımız yok, kendisi ayrılmak istedi" diye açıklama yaptı."

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"ANTALYASPOR'DA HAKSIZLIK YAPILDI" İDDİASI

Kılıç, transfer olduğu Eskişehirspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tüm çabasına rağmen iyi futbol oynayamadığını belirterek, devre arasında Antalyaspor'a geçtiğini belirtti.

Antalyaspor'da birinci ligde şampiyonluk yaşadığını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Antalyaspor'da yapılan bir haksızlık sonucu kariyerim değişti. Şampiyon olduktan sonra Eto'o gibi flaş transferler geldi. O dönemde Ronaldinho'nun geleceği konuşuluyordu. Ligin 3. haftası başkanımız Gültekin Gencer, nedensiz bir şekilde 'Kendine kulüp bulabilir misin' dedi. Transfer döneminin bitmesine 5-6 gün vardı. Ben de 'Bulamam dedim. Top oynamadan bir sene Antalyaspor'da kaldığım için kariyerim aşağılara doğru seyretti."

Nereden nereye G.Sarayın eski yıldızı...

"İKİ YIL DAHA FUTBOL OYNAYACAĞIM"

Kılıç, 3. Lig'de futbol oynamanın daha zor olduğunu savunarak, kalite ve şartların üst liglere göre alt liglerde inanılmaz değiştiğini ifade etti.

Futboldan kopamadığı için hala yeşil sahalarda olduğunu vurgulayan Kılıç, "Futbolu seviyorum. Burası da güzel bir kulüp. İki sene daha futbol oynayıp antrenörlük kurslarına başlayacağım." diye konuştu.

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