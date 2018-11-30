Nereden nereye! G.Saray'ın eski yıldızı...

Erzincan'da 1983'te dünyaya gelen ve 1992 yılındaki Erzincan depreminden sonra ailesiyle İzmir'e taşınan Erman Kılıç, babasının ondaki futbol yeteneğini görerek Bergama Belediyespor'un alt yapısına yazdırmasıyla futbola adım attı.

Futbol yaşamında Göztepe, Elazığspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor gibi takımlarda da top koşturan Erman Kılıç, en başarılı yıllarını Sivasspor'da geçirdi.

Yaklaşık dört sezon görev yaptığı Sivassspor'da Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları oynayan, başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çeken Kılıç, 1 Temmuz 2013'te transfer olduğu Galatasaray'da sadece 93 dakika forma giyebildi. Kılıç, ikinci ayın sonunda Eskişehirspor'a transfer oldu.

Eskişehirspor'dan sonra Antalyaspor'a transfer olan Erman Kılıç, burada bir sezon kadro dışı kaldıktan sonra Menemen Belediyespor ve 24 Erzincanspor'da forma şansı buldu.



"GALATASARAY'DAN KENDİM AYRILDIM"

Antalya'nın TFF 3. Lig takımı Serik Belediyespor'da futbol yaşamını sürdüren Erman Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içindeki futbol yeteneğini ilk gören kişinin babası olduğunu ifade ederek, kendisini Bergamaspor'un altyapısına yazdırdığını söyledi.

Kılıç, 1999 yılında profesyonelliğe geçiş yaptıktan sonra Göztepe, ardından da Elazığspor'a transfer olduğunu belirterek, o zaman ki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı'nın istemesiyle ilk kez Süper Lig'de forma giydiğini anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da iki sezon forma giydikten sonra Sivasspor ile anlaştığını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Sivasspor'da da dört yıl forma giydikten sonra Galatasaray'a transferim gerçekleşti. O sezon çok flaş bir sezon geçirmiştim. Ligler bittikten sonra Hasan Şaş hoca aramıştı. Beni istediklerini belirtmişti. O şekilde gidip Galatasaray'la anlaştık. Fatih Terim hoca 1-2 hafta beni kadroya almadı. Ben de maçlarda fazla oynama şansı elde edemeyeceğimi hissettiğim için Galatasaray'dan ayrıldım. Ondan sonra da Eskişehirspor'la anlaştım. Hatta bunun için de birçok spekülasyon yapıldı 'Fatih hoca şöyle yaptı, böyle yaptı' diye. Fatih hoca da "Erman'la ilgili bir sıkıntımız yok, kendisi ayrılmak istedi" diye açıklama yaptı."

En Çok Oynanan Bahis 149 Beşiktaş - Galatasaray 1 MS1 1,55 3841 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 149 Beşiktaş - Galatasaray 1 11,55 %71,52 X3,30 %14,42 24,00 %14,06

"ANTALYASPOR'DA HAKSIZLIK YAPILDI" İDDİASI

Kılıç, transfer olduğu Eskişehirspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tüm çabasına rağmen iyi futbol oynayamadığını belirterek, devre arasında Antalyaspor'a geçtiğini belirtti.

Antalyaspor'da birinci ligde şampiyonluk yaşadığını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Antalyaspor'da yapılan bir haksızlık sonucu kariyerim değişti. Şampiyon olduktan sonra Eto'o gibi flaş transferler geldi. O dönemde Ronaldinho'nun geleceği konuşuluyordu. Ligin 3. haftası başkanımız Gültekin Gencer, nedensiz bir şekilde 'Kendine kulüp bulabilir misin' dedi. Transfer döneminin bitmesine 5-6 gün vardı. Ben de 'Bulamam dedim. Top oynamadan bir sene Antalyaspor'da kaldığım için kariyerim aşağılara doğru seyretti."

"İKİ YIL DAHA FUTBOL OYNAYACAĞIM"

Kılıç, 3. Lig'de futbol oynamanın daha zor olduğunu savunarak, kalite ve şartların üst liglere göre alt liglerde inanılmaz değiştiğini ifade etti.

Futboldan kopamadığı için hala yeşil sahalarda olduğunu vurgulayan Kılıç, "Futbolu seviyorum. Burası da güzel bir kulüp. İki sene daha futbol oynayıp antrenörlük kurslarına başlayacağım." diye konuştu.

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