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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
09.03.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Negredo'dan Guti itirafı: 'Futbolculardan çok seviliyor'

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Negredo'dan Guti itirafı: 'Futbolculardan çok seviliyor'

Beşiktaş'ın sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr'a gönderdiği Alvaro Negredo, İspanyol basınına Siyah Beyazlı ekipteki günlerine ilişkin çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

Beşiktaş'ın sezon başında sözleşmesini feshederek Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr'a gönderdiği Alvaro Negredo, İspanyol basınına verdiği röportajda Siyah Beyazlılar'la ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ülkesinde yayım yapan Marca gazetesine konuşan 33 yaşındaki santrfor, Kara Kartal'dan ayrılık süreciyle ilgili olarak "Ligin üçüncü ya da dördüncü haftasıydı. Kulübün ekonomik problemleri vardı. Her iki taraf için de en iyi çözümü bulmaya çalıştık. Bana ayrılmamı teklif ettiler, ben de kabul ettim." ifadelerini kullandı.

"Guti, futbolculardan çok seviliyor!"
Beşiktaş'tan ayrıldığı için üzgün olduğunu dile getiren golcü futbolcu, Siyah Beyazlılar'ın yardımcı antrenörü Guti hakkında da "O, her zaman hayranlık duyduğum bir futbolcuydu. Onu her hafta sonu izlediğimi hatırlıyorum çünkü oyun stili harikaydı. Beşiktaş'a yardımcı hoca olarak geldi ve kendisi için ayrılan bölümde çalıştı. Ama en nihayetinde futbol kariyerinde çok başarılı olmuş bir antrenöre sahip olduğunuzu hissediyordunuz." şeklinde konuştu.

Negredodan Guti itirafı: Futbolculardan çok seviliyor

Negredo, Guti'nin kulüpte sevilip sevilmediğiyle ilgili soruyaysa "Oyunculardan daha çok sevgi görüyor. Herhangi bir yere gittiğimizde herkes onunla fotoğraf çektirmek istiyordu. Çünkü bazı tartışmalara rağmen bu takımda futbol da oynamıştı. Ancak günün sonunda önemli olan, onun sahada bulunmasıydı ve bu da en iyisi." cevabını verdi.

"Beşiktaş stadı bir cehennem"
Yıldız isim, Türkiye'deki futbol tutkusunu başka hiçbir yerde görmediğini vurgularken "Bugüne dek etkileyici statlarda çok maç oynadım. Sevilla ve Valencia'daki atmosfer çok iyiydi ama Beşiktaş stadı bir cehennem." sözlerini kullandı.

Vodafone Park'taki ilk maçıyla ilgili de bir anekdot paylaşan Negredo, "Yedek kulübesindeydim ve takım arkadaşlarımdan biri 'İlk 15 dakika tribünleri dikkatli izle.' dedi. Takım top kaydettiğinde tüm stadyum rakip takımı ıslıklamaya başlıyordu ve yanınızdaki kişiyi duyamıyordunuz. Bir başka anım da Bayern Münih'e 5-0 kaybettiğimiz maçın rövanşıydı. Tribünler o maçta desibel rekoru kırmıştı." dedi.

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