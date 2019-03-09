Negredo'dan Guti itirafı: 'Futbolculardan çok seviliyor'

Beşiktaş'ın sezon başında sözleşmesini feshederek Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr'a gönderdiği Alvaro Negredo, İspanyol basınına verdiği röportajda Siyah Beyazlılar'la ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ülkesinde yayım yapan Marca gazetesine konuşan 33 yaşındaki santrfor, Kara Kartal'dan ayrılık süreciyle ilgili olarak "Ligin üçüncü ya da dördüncü haftasıydı. Kulübün ekonomik problemleri vardı. Her iki taraf için de en iyi çözümü bulmaya çalıştık. Bana ayrılmamı teklif ettiler, ben de kabul ettim." ifadelerini kullandı.

"Guti, futbolculardan çok seviliyor!"

Beşiktaş'tan ayrıldığı için üzgün olduğunu dile getiren golcü futbolcu, Siyah Beyazlılar'ın yardımcı antrenörü Guti hakkında da "O, her zaman hayranlık duyduğum bir futbolcuydu. Onu her hafta sonu izlediğimi hatırlıyorum çünkü oyun stili harikaydı. Beşiktaş'a yardımcı hoca olarak geldi ve kendisi için ayrılan bölümde çalıştı. Ama en nihayetinde futbol kariyerinde çok başarılı olmuş bir antrenöre sahip olduğunuzu hissediyordunuz." şeklinde konuştu.

Negredo, Guti'nin kulüpte sevilip sevilmediğiyle ilgili soruyaysa "Oyunculardan daha çok sevgi görüyor. Herhangi bir yere gittiğimizde herkes onunla fotoğraf çektirmek istiyordu. Çünkü bazı tartışmalara rağmen bu takımda futbol da oynamıştı. Ancak günün sonunda önemli olan, onun sahada bulunmasıydı ve bu da en iyisi." cevabını verdi.

"Beşiktaş stadı bir cehennem"

Yıldız isim, Türkiye'deki futbol tutkusunu başka hiçbir yerde görmediğini vurgularken "Bugüne dek etkileyici statlarda çok maç oynadım. Sevilla ve Valencia'daki atmosfer çok iyiydi ama Beşiktaş stadı bir cehennem." sözlerini kullandı.

Vodafone Park'taki ilk maçıyla ilgili de bir anekdot paylaşan Negredo, "Yedek kulübesindeydim ve takım arkadaşlarımdan biri 'İlk 15 dakika tribünleri dikkatli izle.' dedi. Takım top kaydettiğinde tüm stadyum rakip takımı ıslıklamaya başlıyordu ve yanınızdaki kişiyi duyamıyordunuz. Bir başka anım da Bayern Münih'e 5-0 kaybettiğimiz maçın rövanşıydı. Tribünler o maçta desibel rekoru kırmıştı." dedi.

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