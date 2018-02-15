Negredo resmen açıkladı! Real Madrid...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriNegredo resmen açıkladı! Real Madrid...
Futbol Negredo resmen açıkladı! Real Madrid...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
15.02.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Negredo resmen açıkladı! Real Madrid...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş'ın yıldızı Alvaro Negredo Radio Marca'ya çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İspanyol forvet, Bayern Münih'i geçerlerse Real Madrid'le eşleşmek istediklerini söyledi.

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, ülkesinde yayın yapan Radio Marca’ya konuştu.

İşte siyah beyazlıların forvetinin öne çıkan sözleri:

- Türkiye’de her şey yolunda gidiyor. Keyfim yerinde. Başka hiçbir ülkede duyamayacağınız kadar futbol konuşulan bir yerdeyim. Burada televizyonlar, gazeteler sadece futbol konuşuyor. Burada futbola olan tutku İspanya’dan çok daha fazla. 90 dakikalık bir maç için bir hafta öncesinden ve bir hafta sonrasına uzun uzun konuşmalar yapılıyor. Bu baskı yaratıyor ama yapacak bir şey yok. Bu bizim işimiz. Bu baskı, çok daha fazla sorumluluk yüklüyor. İşin gerçeğini isterseniz bu bana gerçek anlamda keyif veriyor.

TAKIMIN ilK FORVETİ HÂLÂ BENİM
- Devre arasında Cenk Tosun, Everton’a gitti. Brezilyalı Vagner Love geldi. Ama hâlâ bana güven en üst seviyede. Koçun beni beğenmemesinden değil, takımda rakamsal olarak forvet hattında eksiklik olduğu için oyuncu alındı. Vagner’in de benim de kendimize ait çalışma ve oyun şekillerimiz var. Ama şu anda hâlâ ben birinci forvetim ve oynuyorum. Öyle bir taraftarımız var ki, tüm maç boyunca bizi destekliyor. Bir dakika bile susmuyorlar. Ben daha şimdiye kadar bir dakika bile sustuklarını görmedim.

İLK MAÇTA AVANTAJLI SKOR ALIP...
- Bayern Münih rakip olabileceğiniz en komplike takım. Hocamız bize bu maçlardan keyif almamızı, gruplarda oynadığımız gibi oynamamız durumunda şansımızın olacağını söylüyor. Deneyeceğiz. Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İlk maçta İstanbul’da oynayacağımız maç için en iyi sonuçla dönmek istiyoruz. Bayern’i elersek Real Madrid’le eşleşmek isterim. Bu bana ülkeme dönmem, bir dönem ailesinin parçası olduğum Real Madrid’e rakip olma şansı verir. (Fanatik)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Olay sözler! 'Arda iyi biri ama G.Saraylıları çok kızdırdı'

Ömrünün en uzun yolu... Aziz Yıldırım 20. başkanlık yılında

Olimpiyatı karıştırdı!

Porto Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?