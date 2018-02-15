Negredo resmen açıkladı! Real Madrid...

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, ülkesinde yayın yapan Radio Marca’ya konuştu.

İşte siyah beyazlıların forvetinin öne çıkan sözleri:

- Türkiye’de her şey yolunda gidiyor. Keyfim yerinde. Başka hiçbir ülkede duyamayacağınız kadar futbol konuşulan bir yerdeyim. Burada televizyonlar, gazeteler sadece futbol konuşuyor. Burada futbola olan tutku İspanya’dan çok daha fazla. 90 dakikalık bir maç için bir hafta öncesinden ve bir hafta sonrasına uzun uzun konuşmalar yapılıyor. Bu baskı yaratıyor ama yapacak bir şey yok. Bu bizim işimiz. Bu baskı, çok daha fazla sorumluluk yüklüyor. İşin gerçeğini isterseniz bu bana gerçek anlamda keyif veriyor.

TAKIMIN ilK FORVETİ HÂLÂ BENİM

- Devre arasında Cenk Tosun, Everton’a gitti. Brezilyalı Vagner Love geldi. Ama hâlâ bana güven en üst seviyede. Koçun beni beğenmemesinden değil, takımda rakamsal olarak forvet hattında eksiklik olduğu için oyuncu alındı. Vagner’in de benim de kendimize ait çalışma ve oyun şekillerimiz var. Ama şu anda hâlâ ben birinci forvetim ve oynuyorum. Öyle bir taraftarımız var ki, tüm maç boyunca bizi destekliyor. Bir dakika bile susmuyorlar. Ben daha şimdiye kadar bir dakika bile sustuklarını görmedim.

İLK MAÇTA AVANTAJLI SKOR ALIP...

- Bayern Münih rakip olabileceğiniz en komplike takım. Hocamız bize bu maçlardan keyif almamızı, gruplarda oynadığımız gibi oynamamız durumunda şansımızın olacağını söylüyor. Deneyeceğiz. Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İlk maçta İstanbul’da oynayacağımız maç için en iyi sonuçla dönmek istiyoruz. Bayern’i elersek Real Madrid’le eşleşmek isterim. Bu bana ülkeme dönmem, bir dönem ailesinin parçası olduğum Real Madrid’e rakip olma şansı verir. (Fanatik)