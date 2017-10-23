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Ne Marsilya, ne PSG! Düellodan galip çıkmadı...

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Olympique Marsilya, sahasında lider Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kaldı.

A.A
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Ligin 10. haftasında Orange Velodrome Stadı'nda oynanan maçta ilk golü Olympique Marsilya, 16. dakikada Luiz Gustavo'nun ayağından buldu.

Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Paris Saint-Germain, 33. dakikada Neymar'ın golüyle eşitliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Florian Thauvin'in golüylen önce geçen Olympique Marsilya, Edinson Cavani'nin uzatma dakikalarında serbest vuruştan attığı gole engel olamadı ve mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, maçın 87. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Paris Saint-Germain 26 puanla liderliğini sürdürürken, Marsilya ekibi ise 18 puanla 5. sırada yer aldı. 

PSGFransa Ligue 1
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