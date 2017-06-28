NBA Çin’de espor ligi istiyor

Çin’in elektronik sporlara olan tutkusundan yararlanmak istediklerini söyleyen NBA’in Çin CEO’su David Shoemaker, 2K Sports Tencent ile ortaklık için düğmeye basıldığını açıkladı.
Ülkede yüzde 57 oranında bir espor izleyicinin olmasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Shoemaker, “Gerçek şu ki, taraftarlarımızın büyük çoğunluğu hâlâ bilet satın almıyor. Taraftarlarımızın yüzde 99'u da asla bir NBA maçı görmeyecek bu nedenle teknolojiye biraz daha odaklanıyoruz. Ve bu teknoloji sayesinde NBA deneyimini nasıl ilerletebileceğimize odaklanıyoruz” dedi.