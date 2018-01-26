NBA All-Star'da takımlar seçildi! Le Bron mu, Curry mi?

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'ın ev sahipliğinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilecek 67. NBA All-Star maçında sahaya ilk 5'te çıkacak ve yedekte yer alacak oyuncular açıklandı.

Taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen ve ilk 5 ile yedeklerini oluşturan LeBron James (Cleveland Cavaliers) ile Stephen Curry (Golden State Warriors), eski formatın aksine kadrolarında diğer konferanstan da oyunculara yer verdi.



Kadrolar şöyle:

LeBron James'in takımı: DeMarcus Cousins, Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Kevin Durant (Golden State Warriors), Kyrie Irving (Boston Celtics)

Yedekler: LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Bradley Beal, John Wall (Washington Wizards), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Kristaps Porzingis (New York Knicks), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)



Stephen Curry'nin takımı: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), James Harden (Houston Rockets)

Yedekler: Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Draymond Green, Klay Thompson (Golden State Warriors), Al Horford (Boston Celtics), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kyle Lowry (Toronto Raptors)