Nazilli Belediyespor 2 Ocak'a kadar izin yapacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, 2 Ocak'a kadar izin yapacak.
Gerçekleştirilen dayanıklılık koşusunun ardından izine ayrılan takım 2 Ocak'ta Nazilli’de toplanacak.
2018-2019 sezonu ikinci devre maçlarına Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kamp programı ile hazırlanacak olan takım 2. devre için hazırlıklarına başlayacak.
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