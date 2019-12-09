MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNapoli'de Gattuso sesleri! Eljif Elmas...
GeriFutbol Napoli'de Gattuso sesleri! Eljif Elmas...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
09.12.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Napoli'de Gattuso sesleri! Eljif Elmas...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Napoli'de Gattuso sesleri! Eljif Elmas...

İtalya Serie A'da 7 maçtır galibiyete hasret kalan Napoli'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılacağı ve yerine Gennaro Gattuso'nun getirileceğini iddia edildi.

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de arka arkaya alınan kötü sonuçların faturası deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti'ye kesildi.

CalcioNapoli24 muhabiri Ciro Venerato, önümüzdeki günlerde İtalyan çalıştırıcı ile yolların ayrılacağını ve yerine Gennaro Gattuso'nun getirileceğini öne sürdü.

Venetaro ayrıca, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in Napoli Başkanı Aurelio De Laurantiis ile bizzat görüştüğünü ve resmi açıklamanın an meselesi olduğunu iddia etti.

Eljif Elmas'ın forma giydiği Napoli, 15 haftada topladığı 21 puanla 7. sırada bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle