Nani için İspanya seferi!

Ve Fenerbahçe bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak üzere... Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 3 kulvarda yarışacak bir takım için alternatifli kadro istemesi üzerine düğmeye basan yönetim, eski yıldızı Luis Nani'yi geri getirmek için harekata başlıyor... Yöneticiler Mahmut Uslu ve Hasan Çetinkaya'nın Soldado'nun transferini görüşmek için İspanya'da bulunduğu sırada masaya oturduğu Nani, "Neden dönmeyeyim. Orada yarım kalan bir işim var" yanıtı vermişti. Konuyu Aziz Yıldırım'a açan ikili, başkanın onayını aldıktan sonra Aykut Kocaman'dan da 'Tamam" cevabını duyunca yeniden İspanya'ya uçak biletlerini ayırttı.

BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Yöneticilerin bu hafta içinde sefere çıkarak Valencia'lı yetkililerle kiralama konusunda teklif sunacağı bildirildi. Geçen sezon başında 8.5 milyon euro'ya Valencia'ya satılan Portekizli yıldız, beklentilerin altında kalınca siyah-beyazlı kulübün gönderilecekler listesine girdi. Oyuncuyu elden çıkarmayı, en azından maaşından kurtulmayı isteyen İspanyolların teklife evet demesine kesin gözüyle bakılıyor. 30 yaşındaki yıldız, Valencia formasıyla 26 maçta 5 gol atarken 8 de asist yaptı. (Fotomaç)