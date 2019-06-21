Nando De Colo NBA yolcusu
Euroleague'in en iyi oyun kurucularından Nando De Colo, NBA'e dönmeye hazırlanıyor.
ESPN'e konuşan Fransız yıldız, "Menajerlerime önümüzdeki haftalarda NBA'deki seçenekleri araştırmalarını istedim" ifadelerini kullandı.
2013-14 sezonunda Toronto Raptors takımından çıkış yapan ve CSKA Moskova'ya giderek Avrupa arenasında epey başarılı olan 32 yaşındaki basketbolcu, 5 yıl aranın ardından NBA'e geri dönebilir.
CSKA'da 2 Euroleague şampiyonluğu yaşayan De Colo, 2009 yılında San Antonio Spurs tarafından draf edildi ve burada iki sezon forma giydi.
Bu sezon 14,7 sayı, 3,4 asist ortalamalarıyla boy gösteren yıldız basketbolcunun hangi takıma gideceği ise henüz bilinmiyor. Yıldız sporcunun ismi Fenerbahçe Beko ile de zikredilmişti.
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