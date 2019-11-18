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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Naim Süleymanoğlu vefatının ikinci yılında anılıyor

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Naim Süleymanoğlu vefatının ikinci yılında anılıyor

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yıl dönümünde anılıyor.

Halterde elde ettiği başarılarla dünyanın efsane sporcuları arasına adını yazdırmayı başaran Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi.

Henüz 16 yaşında halterde ilk dünya rekorunu kıran Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilirken, 1992'de de Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.

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Dünyadan bir cep herkülü geçti Naim Süleymanoğlu...
Dünyadan bir 'cep herkülü' geçti! Naim Süleymanoğlu...

"Cep Herkülü" lakaplı Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Avustralya'da düzenlenen Halter Dünya Kupası sırasında Türk Büyükelçiliğine sığınarak, iltica etti.

1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalarda Türkiye adına mücadele etti.

Süleymanoğlu, 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. "Cep Herkülü", uçaktan iner inmez toprağı öperek Türkiye'ye olan özlemini gösterdi.

Üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu

Milli halterci, üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde etti. "Cep Herkülü", 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Başarılı sporcu kariyerinde ayrıca 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 46 dünya rekoruna imza attı.

Süleymanoğlu, aynı zamanda Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş branşı dışında altın madalya kazandıran ilk isim olarak tarihe geçti.

Time dergisine kapak oldu

1988 Seul Olimpiyatları'ndaki performansıyla dünya çapında bir üne kavuşan Süleymanoğlu, Time dergisine 3 Ocak 1988'de kapak oldu.

2000 ve 2004 yıllarında Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) üyeliğine seçilen "Cep Herkülü", 18 Kasım 2017'de karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında vefat etti.

Süleymanoğlu'nun cenaze törenine siyaset, iş ve spor camiasından kişilerin katıldığı törenle Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Efsane haltercinin cenazesine, aktif spor yaptığı dönemde en büyük rakibi olan Yunan Valerios Leonidis de katıldı.

 

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