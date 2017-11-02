Nagelsmann: Maçın hakkı beraberlikti

Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, “İlk 45 dakika iki takım için de iyi geçmedi. 45 ile 60. dakikalarda iyi oynadık. Bu dakikalarda iki gol atabilirdik. Bu dakikadan sonra Başakşehir daha baskılı oynadı ve golü buldu. Maç, hakkı olan olarak beraberlik ile sona erdi” diye konuştu.

Nagelsmann, gruptan çıkmak isteyen takımın son iki maçta 6 puan alması gerektiğini söyledi.

“Rakibimizden çekinmedik”

Nagelsmann, Başakşehir’in sert oynamadığını belirterek, “Biz de rakibimizden çekinmedik. İlk 15 dakikada bir-iki gereksiz faul oldu. Rakibimizin abartılı bir şekilde sert oynadığını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Alman çalıştırıcı, ayrıca Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın takımda rotasyon yapmasına şaşırmadığını sözlerine ekledi.