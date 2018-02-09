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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Nagatomo transferinde ilginç detay: Fenerbahçe!
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Sıradaki Haber: Bu gurur Teleset Mobilya Akhisarspor’un!

Futbol
Ali Naci Küçük
09.02.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Nagatomo transferinde ilginç detay: Fenerbahçe!

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Spor Arena'da yayınlanan Muhabirinden programında Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Sarı-Kırmızılı ekibin gerçekleştirdiği Nagatomo transferindeki bilinmeyen detayı sizler için açıkladı.

İşte Ali Naci Küçük'ün Nagatomo transferi hakkında izleyicilere aktardığı bilgiler:

Nagotomo’nun, transferi ile birlikte Uzakdoğu’da Galatasaray Kulübünün ismi elbette sıkça yer almaya başladı.

Sivasspor deplasmanına tam 22 Japon basın mensubu geldi. Konyaspor ile oynanan kupa maçında da Japon gazetecilerin yoğun ilgisi hakimdi.
Bu sabahki antrenmanda da Japon gazetecilerle, Fatih hoca arasında sıcak, güzel kareler oluştu. Fatih hoca onların selfie isteğini geri çevirmedi.
Japonlar, Avrupa’da oynayan futbolcularını adım adım takip ediyor. Biz aynı durumu yıllar önce Inamoto döneminde de yaşamıştık.

Nagatomo’nun transferini bitiren ve özellikle bu rakamlara bitiren kişi bizzat Fatih Terim’dir. Bire bir bu transferde görev alan önemli bir isim çok önemli bir detay aktardı. Ve bu bilgi de Inter Kulübü tarafından net şekilde doğrulandı.

Nagatomo’ya, Galatasaray’dan önce Fenerbahçe kulübü talip oldu. Inter Kulübü ve Nagatomo’ya kiralık formülü ile iyi bir teklif yapıldı.
Ancak Nagatomo, “Eşim doğum yapacak. Türkiye’ye gelmeyi düşünmüyorum” diyerek kapıyı kapattı.

Daha sonra oyuncu Real Betis’e imza atmak üzereydi. Fakat Bernat ile Asamoah’ın transferi gerçekleşmeyince Fatih hoca Nagatomo’yu istedi ve bizzat işi neredeyse kendisi çözdü.

İtalya’daki ikili ilişkilerini kullanan Fatih hoca, önce Inter Kulübü ile görüştü. Transferin kulüp ayağını olumlu sonuçlandırdı ve sonra Nagatomo’yu kendisi adadı, transferini istediğini, ihtiyacı olduğunu anlattı.

Fatih hoca iyi bir mentör ve motivasyon ustası biliyorsunuz. Fatih hocanın konuşması da Nagatomo üzerinde ayrı bir etki ve iz bırakmış.
Oyuncu Fatih hocanın telefonu üzerine Türkiye’ye gelmeme fikrini bu gelişme üzerine değiştiriyor ve Fenerbahçe’yi reddeden Nagatomo Galatasaray’a geliyor.

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