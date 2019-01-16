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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
16.01.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Mustafa Saymak: 'Kendimi tam gösteremedim'

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Mustafa Saymak: 'Kendimi tam gösteremedim'

Spor Toto Süper Lig’de 2’nci yarının ilk maçında pazartesi günü Kasımpaşa’ya konuk olacak Çaykur Rizespor’da hazırlıklar Mehmet Cengiz Tesisleri’nde devam ediyor. Yeşil-mavililerin antrenmanı öncesi, Mustafa Saymak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Mustafa Saymak'ın açıklamaları...

"17 FİNAL MAÇIMIZ VAR"

Takımda son durumun gayet iyi olduğuna değinen Mustafa, "Antalya’da iyi bir kamp dönemi geçirdik. 2 tane hazırlık maçı yaptık ve bunları kazandık. Çok şükür sakatlıkların olmadığı bir kampı geride bıraktık. Aramıza 2 tane yeni oyuncu katıldı. Onlarda kalitelerini şimdiye kadar gösterdiler. İlk devrede şansızdık ve gereksiz yere çok puan kaybettik. Bu durumu ikinci devre telafi etmek istiyoruz. Önümüzdeki ilk maçı Kasımpaşa ile oynayacağız ve bu maça hazırız. Önümüzde 17 tane oynayacağımız maç var. Hepsini final olarak görüyoruz. Fikstüre çok fazla bakmamız lazım. Hedefimiz ilk 3 maçta 9 puan almak. O puanları alırsak lige yeni bir başlangıç yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ TAM GÖSTEREMEDİM"

Sezonun geride kalan bölümündeki performansını değerlendiren Mustafa Saymak, "Buraya ilk geldiğimde biraz adaptasyon sorunu yaşadım. Hollanda’da geçen sezon 11 gol attım, 3 de asist yaptım. Her maç 90 dakika oynuyordum. Burada kendimi tam gösteremedim. Onun için ikinci yarıda kendimi daha fazla gösterip, takıma katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

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"TARAFTARIMIZI İLK DEVREDE ÇOK ÜZDÜK"

Yeşil-mavili taraftarlara da seslenen Saymak, "İkinci devrede daha iyi olacağız. Taraftarı ilk devrede çok üzdük. İyi oynayamadık. Onlar bizi hep destekledi ve umduğumdan fazla taraftar maçlarımıza geldi. İkinci devre onların yüzünü inşallah güldüreceğiz ve ligde kalacağız" dedi.

RİZE YEŞİLAY’DAN DESTEK

Bu arada Çaykur Rizespor’un sabah antrenmanı öncesi Yeşilay Derneği Üyeleri tesislere gelerek yeşil-mavililere moral desteği verdi. Antrenman öncesi Yeşilay Rize Şube Başkanı Selim Kandemir, şube başkan yardımcısı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt ve yönetim kurulu üyesi İdris Pehlivan, destek için Çaykur Rizespor’u ziyaret edip teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Orhan Ovacıklı’ya çiçek verdi.

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