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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.07.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan: "Genç oyuncularımızla başarıya gideceğimize inancımız tam"

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Mustafa Kaplan: "Genç oyuncularımızla başarıya gideceğimize inancımız tam"

Sezon öncesi hazırlıklarının ilk etabını Erzurum'da sürdüren Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, açıklamalarda bulundu.

Ligde genç bir takımla başarılı olacaklarına inandığını dile getiren Kaplan, "Transferlerimizle birlikte Erzurum'da kampımıza başladık. İki eksiğimiz var, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda olan Sessegnon ve kalecimiz Diallo. Yüksek tempoda, zaman zaman ağır ama eğlenceli antrenmanlarla futbolcularımızı hazırlıyoruz. Genç futbolcularımız antrenman tempomuza olumlu karşılık verdi. Onlarla başarıya gideceğimize inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Erzurum kampının 19 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirten Kaplan, "Ben ilk kez Erzurum'a sezon öncesi kamp için geliyorum. Burada kamp açısından gerçekten güzel imkanlarla karşılaştık. Özellikle zemin harika. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kadrodaki altyapıdan yetişen futbolculardan çok umutlu olduğunu vurgulayan Kaplan, genç oyuncuların antrenman temposunun kendisini son derece mutlu ettiğini dile getirdi.

Mustafa Kaplan: Genç oyuncularımızla başarıya gideceğimize inancımız tam

Kulüp altyapısından yetişen Ahmet Oğuz, Halil İbrahim, Taha, Mert, Berat ve Rahmetullah'a artık bu takımın tecrübelileri denilebileceğini ifade eden Mustafa Kaplan, sözlerini şöyle devam etti:

"Bu genç arkadaşlarımızın kariyerlerinde katkım olduysa ne mutlu bana. Bu bir bayrak yarışı. Şimdi de onlar gibi alt yapımızdan yeni isimler geliyor. Abdullah, Eren, Mustafa Seyhan, Arda, Serdarcan, Soner, Çayan, pırıl pırıl çocuklar. Antrenman performanslarıyla yanılmadığımı gösterdiler. Bu arkadaşlarımızın da Süper Lig'de boy göstermesi için elimizden geleni yapacağız. Beni en çok mutlu eden 2003 doğumlu Abdullah Şahindere'nin performansı. Abdullah'ın bu denli arzulu ve istekli oluşu, söylenenleri hemen kavraması beni çok umutlandırdı. Gençlerbirliği, Türk futboluna daha çok futbolcu kazandıracak. İnanıyorum ki kadromuzdaki bu gençlerimizden bazıları Gençlerbirliği tarihine geçecek. Taraftarımız lütfen gençlerinizi bu gözle takip etsin, inanıyorum zamanla bana hak verecekler." 

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