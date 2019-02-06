Mustafa Kaplan: "Bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMustafa Kaplan: "Bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz"
GeriFutbol Mustafa Kaplan: "Bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
06.02.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Mustafa Kaplan: "Bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mustafa Kaplan: "Bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yapılan transferler sonrasında yeni bir heyecan oluşturduklarını belirterek, "İstediğimiz düzeye gelince sahada bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz." dedi.

Kaplan, yeni transferler, Trabzonspor karşısında sergilenen futbol ve Kasımpaşa maçına dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Trabzonspor maçında cesaretli bir oyun sergilediklerinin altını çizen Kaplan, "Trabzonspor maçına da puan veya puanlar için çıktık. Trabzonspor karşısında sahaya yansıttığımız oyun, önümüzdeki haftalar için bize umut verdi. Takımımız, özellikle atak yapma ve gol atma stresi yaşıyordu. Sergilediğimiz oyunla bunu kırabileceğimizi gösterdik. Takımda maç kazanma isteği, arzusu oluştu." diye konuştu.

"Güzel günlerin geleceğini söyleyebilirim"

Teknik direktör Mustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurgulayarak, elde edilecek 3 puanla bir seri başlatmak istediklerini söyledi. Kasımpaşa karşısına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını dile getiren Kaplan, "Rakibimiz iyi bir takım, seyircimizin de desteği ile 90 dakika mücadele eden bir oyun sergileyeceğiz. Güzel günlerin geleceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 457Barcelona - Real Madrid
    1
    MS1
    1,55
    11975kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Sezon başında transfer politikasında yanlışlar olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Takımımızın kemik kadrosu hep sakattı. Antrenmanlarımızı düzenli olarak yapamadık. İsteksizlik hat safhadaydı. Devre arası araştırarak transferler yaptık. Yeni düzenimiz ile hem antrenman isteğimiz hem de tempomuz arttı. Yeni transferlerimizin takımımıza katkı sağladığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Yeni bir heyecan yarattık. Tabii ki rekabet arttı ve derin bir kadro oluştu. Bu bizim için avantaj. Kasımpaşa maçında yine ilk defa sahaya çıkacak oyuncular olacaktır. İstediğimiz düzeye gelince sahada bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz. Hazır olmayan oyuncularımız var ama hemen takıma adapte olabilmeleri için ekstra çalışmalar yapıyoruz. Gece gündüz programlı bir şekilde çalışıyoruz."

Mustafa Kaplan, Ankaragücü taraftarına da değinerek, "Ankaragücü taraftarı her zaman artı bir havadır. Bu yüzden iç sahada oynayacak olmamız büyük avantaj. Kasımpaşa maçında büyük Ankaragücü taraftarının tribünleri dolduracağına adım gibi eminim. Taraftarlarımız bizim 12. adamımız, takımlarını 90 dakika destekleyeceklerinden hiç şüphemiz yok. Biz de onlara maç sonu 3 puanı hediye edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İspanya Kral Kupası'nda yarı final El Clasico oldu! iddaa'da TEK MAÇ fırsatı...

Akhisarspor kupada teselli arayacak

Avrupa'nın 2 numaralı kupası İstanbul’da

Messi'yi iyileştiren çicek! Sahaya kusuyordu...