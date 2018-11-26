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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.11.2018 - 08:01, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli'den şampiyonluk sözleri!

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Mustafa Denizli'den şampiyonluk sözleri!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 3-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından iddialı yorumlarda bulundu.

 

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçtan iyi bir skor ve oyunla galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, haftanın en tempolu maçını oynadıklarını savunan Denizli, "Kasımpaşa olarak başkanımızdan en genç çalışana kadar kendimize bir hedef koyduk. Hedefi olan takımlar bazen riskli futbolu da tercih edebilir. İçeride ve dışarda değişmeyen bir oyun anlayışına sahibiz. Bu akşam çok daha gollü bir maç olabilirdi. Daha fazla atabilirdik, bunun yanında gol yiyeceğimiz pozisyonlar da oldu. Ama neticede hemen yanımızda olan bir rakibi böyle bir oyun ve skorla ekarte ettiğimiz için son derece mutluyuz." dedi.

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GENÇLERE FIRSAT VERECEĞİM
İyi futbol oynamaya çalıştıklarını aktaran deneyimli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Tempoyu daha da yukarı çekebilecek her türlü çalışmayı yapıyoruz. Kadromuz bugün itibarıyla son derece kısıtlı. Bugün 4-5 arkadaşımız aramızda değildi. Bu, gençler için önemli bir fırsat. Önümüzdeki haftalarda onlara daha fazla süre vereceğim. Düşündüğümüz yerdeyiz diyebilirim. İlerleyen haftalarda bunu devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de hangi statta olursa olsun her maçtan her sonuç çıkabilir. Hiçbiri sürpriz değildir. Daha az sayıda taraftara sahibiz ama onlar içtenlikle destekledikleri zaman takım daha farklı oluyor. Taraftar ve izleyici sayımızı arttıracağız."

Daha iyi bir konuma gelmeyi hedeflediklerini vurgulayan Mustafa Denizli, "Planladığımız yerle bu haftalar için düşündüğümüz yer başka. Daha iyisi hep vardır. Önünüzde rakipleriniz varsa düşündüğünüz yerde olamazsınız. Kasımpaşa bu ülkeyi Avrupa kupalarında temsil etme görevini kafasına koydu. Bunu önümüzdeki haftalarda daha iyi yerlere taşıyabiliriz. Düşündüğümüz yer bugün itibarıyla maç başına 2 puan civarında. Türkiye'de sezonu böyle bitirdiğinizde geniş hedefi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun biraz üzeri, üstünüzde takım bulunmaması demektir. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu ortalamayı da tuttururuz." diye konuştu.

KASIMPAŞA'YA TARİHİNDE ELDE ETMEDİĞİ BİR BAŞARIYI YAŞATMAK İSTİYORUZ
Denizli, lacivert-beyazlı taraftarların tribünlerde şampiyonluk tezahüratlarında bulunmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Telaffuz edilen şeyler, düşünülen ve istenilen şeylerdir. Bu, harika bir hedef. İnşallah Allah bana değişik takımlarda onu yaşatır. Kasımpaşa, sergilediği futbolla bu hedefin takımı olduğunu ortaya koyuyor. Hedefler bitmez. Daha iyisi hep vardır. Camiaya yaşamadığını yaşatırsak öncelikli görevimizi yerine getiririz. Bu, ne olur bilemiyoruz. Kasımpaşa'ya tarihinde elde etmediği bir başarıyı yaşatmak istiyoruz."

Mustafa Denizli, Evkur Yeni Malatyaspor maçı saatinin 13.30'dan 19.00'a alınmasına ilişkin, "Talebimiz oldu. Federasyon da bunu yerinde buldu. Beş hafta üst üste maçlarımızı 13.30'da oynuyoruz. İstanbul'daki trafik derdi bizi farklı konuma getiriyor. Bu konuda federasyona teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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