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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
19.10.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli: 'Taraftarımız takımını yalnız bırakmayacaktır'

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Mustafa Denizli: 'Taraftarımız takımını yalnız bırakmayacaktır'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanacak Akhisarspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam lige verilen milli aranın kendilerini sadece kadro olarak etkilediğini belirterek, "Lige verilen milli ara bizim çalışmalarımızı süre olarak etkilemedi ama kadro olarak etkiledi. 6 oyuncumuz milli takımlarda görev yapıyordu ancak tam kadro çalışmaya başladık. Bu kadroya katılan arkadaşlarımızın hepsi çok uzun yolculuklardan geldi dolasıyla iki ayrı program uyguladık. Hafta sonu oynanacak Akhisarspor maçının bizim için ne denli önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Göztepe maçıyla sahamızda iyi bir başlangıç yaptık ve bunu sürdürmek arzusundayız. Akhisarspor bu yıl oynadığı futbolun büyük ölçüde karşılığını alamıyor. Çok değişken sonuçlar aldı ve dolayısıyla biz her maça nasıl hazırlanıyorsak, bu maça da öyle hazırlandık. Taraftarımız gündüz maçında takımını yalnız bırakmayacaktır. Dolasıyla futbolcularımın hem hafta içi yaptıkları antrenmanlardan, hem de milli takımlardan dönen futbolcuların herhangi bir problemi olmaması beni çok mutlu etti" dedi.

"BU YIL KOYDUĞUMUZ HEDEFİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Takım olarak koyduklarını hedefleri bildiklerini ve bunu gerçekleştirmek içinde sahada pozitif futbol oynamaları gerektiğini vurgulayan Mustafa Denizli, "Kasımpaşa olarak bu yıl koyduğumuz hedefin ne olduğunu biliyoruz. Bunu gerçekleştirecek durumun da sahada alınacak sonuçlarla, oynanacak futbolla ilgili olduğunu biliyoruz. Ümit ediyorum ki bu hafta oynayacağımız futbolla ve aldığımız sonuçtan taraftarımız memnun kalır. O yüzden bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Hazırlıklarımızı tamamlayarak kampa girip maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa, Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.

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