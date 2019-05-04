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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.05.2019 - 22:42, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli: "Fenerbahçe hak etti"

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Mustafa Denizli: "Fenerbahçe hak etti"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, müsabakada daha fazla üreten ve isteyen sarı-lacivertli takımın galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Denizli, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorlu bir 90 dakika oynadıklarını belirterek, "Hazırlıklarımızı, bunun üzerine yaptık. Ama hazırlıklarımızın sonuca gitmesi performansla paraleldir. Bu sezon oynadığımız bazı karşılaşmalarda hak etmediğimiz sonuçlar aldık. Ancak bu maç için bu ifadeyi kullanmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Müsabakada Fenerbahçe'den daha az pozisyon bulduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe bizden daha fazla üretti ve istedi. İkinci yarıda Stipe Perica'nın karşı karşıya pozisyonu gol olsa belki değişebilirdi. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum ve isteği, bizi geçmesi için yeterliydi. Fenerbahçe hak ettiği bir sonuç aldı. Biz de hak ettiğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Üzülüyoruz ama neticede rakibin oynamasına müsaade ederseniz bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. Yediğimiz gollerin hepsi VAR ile tespit edilen kritik goller oldu. Oyun ve sonuç olarak da beklemediğimiz bir 90 dakika yaşadık."

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