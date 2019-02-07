Mustafa Denizli: "Diagne bizim için önemliydi"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMustafa Denizli: "Diagne bizim için önemliydi"
GeriFutbol Mustafa Denizli: "Diagne bizim için önemliydi"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
07.02.2019 - 23:58, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli: "Diagne bizim için önemliydi"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mustafa Denizli: "Diagne bizim için önemliydi"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, müsabakada sonuca gitmekte zorluk yaşadıklarını, zorlu bir rövanş maçının kendilerini beklediğini dile getirdi. 

Zor bir gece geçirdiklerini aktaran Denizli, Akhisarspor'un iyi bir oyunla sahadan galip ayrıldığını kaydetti. 

Denizli, bireysel hatalarla goller yediklerini, son dakikalarda buldukları golün rövanş için önemli olduğunu ifade etti. 

Kolay gol atamadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "İlk yarıda farklı bir görüntümüz vardı, üretmede ve sonuca gitmekte zorluk yaşıyoruz. Zorlu bir rövanş maçı bizi bekliyor. Akhisarspor, oldukça iyi bir takım ve neticede geçen yılın kupa şampiyonu. İkinci maç güzel ve her türlü sonuca açık olacak." diye konuştu. 

Mustafa Denizli, Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transferinin ardından ileri uçta zorluk yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgili soru üzerine, "Diagne, bizim için önemliydi. Etkiliydi, onun performansı çevresini de etkiliyordu. Yeni bir düzen kurmak ve aynı çizgiye ulaşmak kolay değil. Onun boşluğunu telafi etmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı. 

Mustafa Denizli: Diagne bizim için önemliydi

Cihat Arslan: Öz güvenimiz çok iyiydi

 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Takım bütünlüğü ve öz güvenimiz çok iyiydi." dedi. 

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arslan, takım olarak ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu belirtti. 

Önemli bir rakibe karşı kazandıklarını aktaran Arslan, şunları söyledi: 

"Oynadığımız oyuna tarafsız olarak bakılacak olursa ligde son sırada olacak bir takım değil, üst sıralara oynayan bir takım olduğumuz düşünülür. Yaşadığımız şanssızlıkların hepsi bir arada oldu. Bir türlü oyuncularım kendi mevkilerinde oynayamadı. Bunlara rağmen takım bütünlüğü ve öz güvenimiz çok iyiydi. Hem tempo yaptık hem de üretkenliğimizi devam ettirdik. Bugünkü maçta farkımız, girdiğimiz pozisyonları neticelendirmemiz oldu." 

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden Arslan, Miguel Lopes ve Güray Vural'ın maçta sakatlandığını, bu futbolcuların durumlarının yarın yapılacak kontrollerin ardından belli olacağını sözlerine ekledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ergin Ataman: "Net bir galibiyet aldık"

19'luk forvet Arp, Bayern Münih ile anlaştı

Anadolu Efes'ten İspanyollara geçit yok!

Sala'nın uçağı neden düştü? İşte gerçek...