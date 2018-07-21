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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
21.07.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması!

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Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin İsviçre’de yaptığı kampı ziyaret etmek üzere İsviçre’ye geldi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, "Öncelikle tabii ki takımımıza, hocamıza ve Abdurrahim’e kavuştuğumuz için çok mutluyuz. İnşallah sağlıklı, uğurlu bir şekilde sezon açılışı ve devamı görürüz" dedi.

"GELİR YAPMADAN GİDER YAPAMIYORUSUNUZ"

Transfer konusunda da konuşan Başkan Mustafa Cengiz, "Taraftar merak etmesin, transfer olduğunda kesinlikle KAP’a açıklayacağız. Ben başka takımlar için konuşmam ama bütün takımlar bizle aynı durumda. Gelir yapmadan gider yapamıyorsunuz. Onun için adımlarımız zorunlu olarak tedbirli atıyoruz. Bizi mutlu eden gelişme oldu. CAS bizi referans alarak Milan’ı affetti. Biz Milan’ında cezadan kurtulmasına sevindik. CAS olumlu anlamda ilk kez bir Türk takımı referans aldı" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ KAMP İÇİN CEBİMİZDEN PARA ÇIKMADI"

Önümüzdeki günlerde mali durumla ilgili konuşacaklarını ifade eden Cengiz, "Futbolcuların alacakları bitmiyor. Hiçbir şey bitmiyor. Bu dinamik bir süreç. İnşallah halledeceğiz. Mali konularla ilgili önümüzdeki haftalarda açıklamalarımız olacak. Bizim 1’inci kampımız 200 bin Frank, bu kampta 500 bin Euro tuttu. Sponsorlar tarafından destekleniyoruz. Bizim ikinci kamp için cebimizden para çıkmadı" diye konuştu.

"N’DİAYE DÜŞÜK BİR KİRALIK ÜCRETLE GELİRSE BİZ BAĞRIMIZA BASARIZ"

Mustafa Cengiz, son günlerde N’Diaye’nin transfer edildiği yönünde çıkan haberler için ise "Biz kiralamaya öyle paralar veremeyiz. Osmanlı’da 390 bin Euro alıyordu. Biz o paraya oynasın demiyoruz. Takımın iç dengelerini bozmamaktan yanayız. Bize düşük bir kiralık ücretle gelirse biz bağrımıza basarız" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY’I İSTEDİĞİ HİSSEDİLİYOR"

Emre Akbaba hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili yorumda bulunan Cengiz, "Emre’yi de şöyle söyleyeyim. Ben kendisiyle görüşmedim.

Ancak Galatasaray’ı istediği hissediliyor. Alanyaspor başkanı benim yakın arkadaşım. Ben kendilerini üzmem. Kendiliğinden oluşacak bir durum. Olursa olur, Hayırlısıyla olsun" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR FUTBOLCUYU SATMA NİYETİMİZ YOK"

Gomis’e geldiği iddia edilen transfer teklifleriyle ilgili de konuşan Cengiz, "Hiçbir futbolcuyu satma niyetimiz yok. Gomis bizim değerli bir futbolcumuz. Türkiye Ligi’nde şampiyon olan bir kadro var. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olur mu bilemem. Hırvatistan final oynadı, Yunanistan daha önce şampiyon oldu. Bizim neden olmasın" dedi.

Cengiz son olarak, "Benim en büyük şansım Abdurrahim Albayrak, Fatih Hocam ve karakterli futbolculara sahip olmam. İyi ki varlar" diye konuştu.

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