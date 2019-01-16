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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
16.01.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz'den Ozan açıklaması!

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Mustafa Cengiz'den Ozan açıklaması!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın 19 yaşındaki stoperi Ozan Kabak’ın Stuttgart’a transferi sonrasında bir açıklama yaptı.

Mustafa Cengiz, Ozan Kabak’ın transferini Galatasaray’ın gücünü ve vizyonunu ortaya koyan ve Türk Futbolu açısından örnek teşkil eden önemli bir başarı olarak değerlendirdi.

Ozan’ın Stuttgart’a transferinin Türkiye’deki tüm altyapı oyuncularına ve gençlere ilham veren, rüyalarının gerçekleşebileceğine dair güven aşılayan bir gelişme olduğunu belirten Mustafa Cengiz, şunları söyledi:

“Ozan henüz 19 yaşında, Galatasaray’ın altyapısından yetişmiş hem çok yetenekli hem de ahlaklı bir sporcumuz. Bu yaşta bir gencin sadece 3 ay içinde değerini bu seviyeye yükseltmesi büyük bir başarı hikayesidir. Bu başarı hikayesinin mimarları da onu altyapıda yetiştiren teknik kadromuz ve kendisine verdiği güven ve destekle onu parlatan, Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkaran Fatih Terim’dir. Ozan Kabak’ın başarısı Türkiye’deki tüm altyapı oyuncularının ve gençlere umudunu tazelemiş, onlara rüyalarının gerçek olabileceğine dair inanç ve ilham vermiştir. Bu transfer aynı zamanda Galatasaray’ın gücünü, vizyonunu ortaya koyan ve Türk Futbolu açısından örnek teşkil eden bir gelişmedir. Türk Futbolunun gelişmesi hem sportif olarak hem de marka değeri yönünden dünyanın en büyük ligleri ile gerçek anlamda rekabete girmesi için kendi bünyemizden daha fazla Ozan’lar çıkarmalıyız. Galatasaray’ın evladı Ozan’a Galatasaray’a sunduğu katkılar için, ahlaklı ve ilkeli duruşu için teşekkür ediyorum. Yeni kulübünde ve kariyerinde başarılar diliyorum”.

‘Dengeli ve akılcı bir yol izliyoruz*’

Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, “Galatasaray’ın menfaatleri çerçevesinde son derece dikkatli, dengeli ve akılcı adımlarla ilerliyoruz. Bizim boşa atılacak mermimiz yok. KPMG’nin raporunda da görüldüğü gibi Galatasaray’ı Avrupa’nın en başarılı mali yapılarından birine kavuşturma yolundayız. Sportif başarıdan ödün vermeden, mali ve idari disiplini koruyarak Galatasaray’ı çok aydınlık bir geleceğe kavuşturacağız. Camiamız ve taraftarımız bu konuda müsterih olsun. Tüm kulvarlarda, tüm branşlarda zirvede olan, gurur duyacakları bir Galatasaray görecekler” dedi.

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