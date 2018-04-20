Mustafa Cengiz'den, Fatih Terim açıklaması!

Tüm takımlar için eşit ve adil bir yarışma ortamının sağlanması gerektiği vurgusunu yapanMustafa Cengiz’in açıklamaları şu şekilde:

“Hep beraber Türkiye için, Galatasaray için bir mücadele verdik. Kadın basketbol takımımız Avrupa’nın tepesine çıktı. Çok önemli bir galibiyet. 2018 yılında Türkiye’ye genç Cumhuriyetimizin kızlarının armağan ettiği bir taç taktık. Maalesef bu tacı dönünce yaşayamadık. Hemen ertesinde bu olayı duyduk. Olayı kendi açımdan araştırdım. Öncellikle geçmiş maçtan 2-3 su atıldı. Tabii ki bunları onaylamıyorum. 5 bine yakın taraftarımızın cezalandırıldığını gördük çok önemli bir rakibimizle yapacağımız bir maç öncesi. Keza sevgili hocamızın; kendinden çok şey katan, geldiği günden bu yana cansiperane çalışan ki İtalya’ya gitmeden önce Florya’da beraberdik çabalarını, teknik ekibin çabalarını futbolcuların çabalarını gördüm. Taraftarı zaten söylemeye gerek yok. Fakat bir anda bir kişi çıkıyor, bir şeyler yapıyor ve bütün dengenizi altüst ediyor. Bütün yaşayan süreci, dinamik süreci altüst edebiliyor. Tabii ki Akhisar’ı tebrik ederim. Maçı izlemedim ama görüntüleri izledim. Biz Galatasaray’ız hem kendimize hem de rakibimize saygılıyız. Bir takım pozisyonlar içinde, maç içinde tabii ki tepki oluyor. Sevgili hocamız da maç içinde bu reaksiyonları vermek zorunda. Biz yaşayan organizmalarız, canlıyız. Bu arada yasak alanda, kimsenin girmediği alanda bir tartışma yaşanıyor. Biri ‘Gördünüz mü’ diyor öbürü ‘Neden bunu görmediniz’ diyor. Sert, hoş olmayan bir takım söylemler yapılıyor. Hocamız tarafından değil. Hocamız da buna bir tepki veriyor.”

“TFF bizim federasyonumuz. MHK, bizim hakem komitemiz. Hepsi bizim insanımız. TFF üyeleri de, Tahkim Kurulu da, Disiplin Kurulu da, MHK da, Galatasaray ve diğer takımların yönetim kurulu üyeleri de bu işin meccanen yapıyor. Bu gönül işinde, ben isterim ki tolerans eşit dağıtılsın. Nedir eşit dağıtmak? Eğer rakip takımımın hocası benim hocamdan daha sert söylemlerde bulunup hiçbir ceza almıyor, benim hocam tek bir sözcüğü, tepkisi ile, ‘Yapmayın’ sözcüğü ile tedbirli olarak ceza heyetine gidiyorsa ben bunu hoş karşılamam. Ben bunu şık karşılamam. Herhangi bir takım için de bunu hoş görmem, savunmam. Bu nedenle ben üzüntülerimi bildiriyorum. İster sevin, ister tepki, verin ben TFF’nin bizim federasyonumuz olduğunu biliyorum. Raporu yazan gözlemci kardeşimizi de suçlamak istemiyorum ama bunu yapmaması gerekirdi. Olayı öğrendik biz. Hiç hoş değil. Ülkemizin iç ve dış sorunlarla uğraştığı bir coğrafyada bu tip gerilimler hele son maçlara doğru futbolla yatıp futbolla kalkan bir ülkede camialar arasında gerilim yaratır. Biz bu gerilimi istemiyoruz. Biz kavga içinde mücadele istemiyoruz. Biz dostluk, dürüstlük ve adalet içinde bir yarışma istiyoruz. Bu yarışmanın şartları da bir tarafı devamlı ezmek değil. Biz hakemlerden kendi lehimize bir hata yapmalarını asla istemiyoruz. Biz bizim lehimize yanış bir penaltı, yanlış bir faul verildiğinde bile bundan rahatsızlık duyan bir camiayız. Biz rakiplerimiz için de böyle olmasını dileriz. Sevgili hocamıza yapılan bu tedbirli sevkin adaletin yerini bulacağını ve kaldırılacağını ve şampiyonluk yarışında son 5 haftaya tüm 4 takımın eşit, adil biçimde gireceğini TFF ve ilgili kurullarının bunu sağlayacağına inanıyoruz.”

“Şampiyonluk yarışında ipler elimizde ama umarım o ipleri dışarıdan bir takım eller haksız yere kesmez. Eğer bu olursa buna çok üzülürüz. Buna biz de tepki veririz. Bunu kimse tehdit olarak algılamasın. Biz Türkiye’nin en büyük camiası olduğumuzu biliyoruz ve buna inanıyoruz. Diğer tüm camialar da çok büyük ama biz hakkımızın yenilmesi durumunda gerekli tepkiyi veririz. Bu da hiç istemediğimiz bir şey inan edin. Biz bundan mutlu olmayız. Biz dostluk içinde, kardeşlik içinde, spor yapmak istiyoruz. Bu sporu yönetenlerin de adil olduğuna inanıyoruz, adil olacağına da yürekten inanıyoruz. Türk sporunun gelişmesi için de bütün bunların olması gerektiğine inanıyoruz.”