Muslera'dan flaş açıklama! Utanmıyor, korkmuyor...

Paraguay maçı öncesi Brezilya basınına bir röportaj veren Muslera, kariyerini Palmeiras'ta sürdüren Melo hakkında konuştu.

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera, "Gerçek şu ki, Melo ile birçok yıl beraberdik. Birlikte birçok zafer, şampiyonluk paylaştık. Melo, sert bir oyuncu. Sahaya girdiği zaman bunu ispat eder. Sahada olduğu zaman en iyisini yapmaya çalışır. Sert bir oyuncu, bazen birini tekmeleyebilir, kırmızı kart görebilir ancak bu onun oyun şekli. Birçok takımda sonuca çokça katkısı olduğu bir gerçek. Felipe Melo'yu sadece ötü yönleriyle görmemeliyiz. Sıkça top kazanan bir isim. Birçok oyuncu bunun nasıl yapılacağını bilmiyor, topu kazanmayı ve basit oynamayı. Melo ile çok güzel anlar paylaştım ve ona karşı büyük bir hayranlığım var" şeklinde konuştu.

Melo'nun rakip oyuncuyu yumruklamasına da değinen Nando, "Evet gördüm, röportajı da gördüm. Melo tartışmayı seven bir oyuncu. Her zaman röportajlarında biraz daha ileri gidiyor ama bu onun kişiliği. Kendisini kanıtlamaktan utanmıyor ve korkmuyor" dedi. (Fotomaç)