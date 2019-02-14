Muslera: "Bizi aşağıya çekti"
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya mağlup olduğu maçın ardından Muslera konuştu.
Penaltının haksız yere verildiğini söyleyen Uruguaylı yıldız, "Penaltıyı tam göremedim ama herkes,bize penaltı olmadığını söyledi. Böyle önemli bir maçta, haksız bir penaltı ile gelen 1-0, bizi aşağıya çekti. Ancak sonrasında toparladık, golü de bulduk ama avantajlı skoru alamadık. Avantajlı bir skor alamadık ama tur için mücadele edeceğiz. Futbolda her şey var." ifadelerini kullandı.
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