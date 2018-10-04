Muslera: Bedelini ağır ödedik
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, kaçan gollerden dert yandı.
Galatasaray'ın 1-0'lık Porto mağlubiyeti sonrasında konuşan Muslera, "Çok zor bir rakibe karşı deplasmanda oynuyorsunuz. Bu rakibe karşı 45 dakikada değil 90 dakika pozisyona giren Galatasaray vardı. Porto'yu kalesine hapsettik, çok şans bulduk. Bu şansları gole çeviremezseniz bunu bedelini ağır ödüyorsunuz. Biz de bunu bedelini ağır ödedik. Bizim durumumuz ortada, Porto'yu soktuğumuz durum ortada. Sonuç itibarıyla takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Sinan Gümüş: Puan alamamak bizi üzdü
Maçta önemli gol pozisyonlarına giren Sinan Gümüş ise, "Bugün çok üzücü bir olay. Deplasmanda bu kadar çok pozisyona girip puan alamamak bizi üzdü. İlk yarıda yüzde yüz iki pozisyon var. Burada bizden hiç kimse belki bu performansı beklemedi ama biz savaştık. Umarım önümüzdeki maçlarda daha çok çalışıp 3 puanı alırız." diye konuştu.
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