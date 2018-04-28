Muratbey Uşak küme düştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriMuratbey Uşak küme düştü
GeriBasketbol Muratbey Uşak küme düştü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
28.04.2018 - 19:19, Son Güncelleme:

Muratbey Uşak küme düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muratbey Uşak küme düştü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde evinde lider Fenerbahçe Doğuş'a mağlup olan Muratbey Uşak, 5 sezondur yer aldığı ligde kümede kalma umutlarını matematiksel olarak kaybetti: 81-90.

Uşak Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 25-14 önde kapatan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibinin kendisini yakalamasına engel olamadı. İlk yarı 41-39, üçüncü periyot ise 57-63 sonuçlandı. Bu skorla 27 maçta 5 galibiyette kalan Muratbey Uşak, son 3 haftada rakiplerini yakalama şansını yitirerek küme düşen ilk takım oldu. Hafta içinde Baskonia'yı eleyerek THY Avrupa Ligi'nde üst üste dördüncü kez Final Four'a kalan, lig ve Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ise maç eksiğine rağmen liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sarı lacivertlilerde Thompson ve Nunnally 13'er sayıyla galibiyete katkı yaptı. Uşak'a Calloway'in 20 sayısı yetmedi.

SALON: Uşak Üniversitesi

HAKEMLER: Ziya Özorhon , İsmail Aydın , Kerem Baki

MURATBEY UŞAK: Calloway 20, Tayfun 13, Miles 15, Solomon 3, Carmichael 14, Şafak 11, Murat 5, Süleyman , Mehmet , Ali , Efe , Yiğit

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Dion 9, Melih 4, Guduric 11, Melli 4, Ahmet 13, Wanamaker 8, Nunnally 13, Thompson 13, Datome 9, Sinan 2, Ege 2, Barış 2

1'İNCİ PERİYOT: 25-14

İLK YARI: 41-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-63

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cenk Tosun yine boş geçmedi

Cenk Tosun'dan rekor getiren gol! Tosun Paşa alev alev...

Son dakika: Süper Lig'e yükselecek iki takım belli oldu

Beşiktaş'a piyango! Cenk Tosun...