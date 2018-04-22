Murat Yıldırım'dan Beşiktaş maçı sonrası olay paylaşım!
Evkur Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu maçta Quaresma'ya yaptığı sert faul ile gündeme gelen Murat Yıldırım, maç sonu yaptığı paylaşımı tepkiler üzerine sildi.
Mücadelede 42. dakika oynanırken Evkur Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım, Ricardo Quaresma'ya sert bir tekme attı. Murat Yıldırım'ın tabanla Quaresma'nın göğsüne yaptığı müdahaleye hakem Halis Özkahya, sarı kart verdi. Beşiktaş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken Murat Yıldırım'ın maç sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşım gündeme oturdu.
Instagram hesabından Quaresma'ya yaptığı faulün fotoğrafını paylaşan Murat Yıldırım, altına "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Maalesef olmadı" ifadelerini kullandı. Murat yıldırım, kısa sürede yoğun tepki çeken bu paylaşımı sildi.
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