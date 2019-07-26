Murat Cavcav: Muric şartlar öyle gerektirdiği için gönderildi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Çaykur Rizespor'da yakaladığı çıkışla Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcuları Vedat Muric'in başkent ekibinden ayrılmasıyla ilgili, "Futbol biraz kısmet, şans işi. Muric kişilik olarak mükemmel biri ama şartlar öyle gerektirdiği için gönderildi." dedi.

TFF 1. Lig'de bir yıl mücadele ettikten sonra 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'e tekrar dönen kırmızı-siyahlıların kulüp başkanı Murat Cavcav, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen eski futbolcuları Vedat Muric, başkent ekibinin sezon hedefleri, kamp ve transfer çalışmaları ve Ankara derbisi hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Cavcav, Muric'in 2017-2018 sezonunun devre arasında Gençlerbirliği'nden Çaykur Rizespor'a transferiyle ilgili pişmanlık duyup duymadığı yönündeki soruyu, "Muric bizde 1,5 sezon forma giydi. Futbol biraz kısmet, şans işi. Muric kişilik olarak mükemmel biri ama şartlar öyle gerektirdiği için gönderildi. Başımızdaki teknik direktör ile Muric'in verilmesi konusunda fikir birliğine vardık. Futbolda böyle şeyler olabilir." diyerek cevapladı.

Futbolcuların performans grafiklerinin inişli çıkışlı olabileceğini anlatan Cavcav, Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği'nde sergilediği performansı Galatasaray'da devam ettiremediğine dikkati çekti.

Cavcav, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için resmi teklifin gelmediğini belirterek, "Teklif gelirse masaya yatırırız, kararı veririz. Ona göre de değerlendiririz ama şu ana kadar gelen resmi teklif yok. Mert de canla başla çalışıyor. Hocamız da memnun, kendisi de mutlu bir sıkıntı gözükmüyor." diye konuştu.

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen eski futbolcuları Mustafa Pektemek'in döneceği şeklindeki haberlerle ilgili Cavcav, "Öyle bir şey yok. Bizim bir temasımız olmadı. Biz o mevkilere gereken oyuncuları aldık. Birkaç eksiğimiz var. Onu da kampa gittiğimiz zaman hocamızla değerlendirmemizi yapacağız. Nerede eksik varsa tamamlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



"Kötü durumlara bir daha düşmeyeceğiz"



Başkan Murat Cavcav, iki yıl önce talihsiz bir sezon geçirerek küme düştüklerini ancak 1 yıl sonra yeniden hak ettikleri yere döndüklerini dile getirdi.

Kulüp olarak önemli bir süreçten geçtiklerini kaydeden Cavcav, "Gençlerbirliği bundan sonra layık olduğu yerde devam edecek. Önceliğimiz ligde kalmak demek yanlış olur. Bu sezon iyi bir kadro oluşturduk. İyi oyuncular transfer ettik. Hedefimiz amacımız her zaman üst sıralara oynamak. Bunu da yapabilecek güçte ve kapasitede kadromuz var. Camiayı bilen bir hocamız var. İnşallah daha iyi bir Gençlerbirliği göreceğiz. Bunu ümit etmiyorum, böyle olacağını düşünüyorum. Kötü durumlara bir daha düşmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Süper Lig hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Cavcav, iyi bir takım kurmak için çalıştıklarını söyledi.

Cavcav, mesailerinin büyük kısmını transfer çalışmalarına ayırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Transfer sürecimiz gayet iyi gidiyor. Şu ana kadar 7 yabancı 1 de yerli oyuncu transferi gerçekleştirdik. Hepsi kariyerli ve oynadıkları liglerde kendilerini ispatlamış oyuncular. Gençlerbirliği'nde başarılı olacaklarına inanıyoruz. Altyapımızdan da 5-6 oyuncu kamp kadrosuna kattık. Bunlardan da bu sezon takımımız da oynayacak sporcularımız olacaktır. Özümüze dönmek istiyoruz. Altyapıya önem veriyoruz. Hocamızla da devamlı istişare içerisindeyiz. Her şeyin olumlu olduğunu takımdaki oyuncuların hepsinin canla başla çalıştığını biliyorum. İlk kamp dönemimizi Erzurum'da gerçekleştirdik. Şu anda Gerede'de ikinci kampı gerçekleştiriyoruz."



"Bu sezon Ankaralıların sezonu olacak"



Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e dönmesiyle başkenti iki kulübün temsil edeceğini belirten Başkan Cavcav, Ankara'da 7 yıl sonra Gençlerbirliği-Ankaragücü derbisi heyacanı yaşanacağını hatırlattı.

Murat Cavcav, Ankaralılara iyi bir derbi izletmeyi ümit ettiklerini ifade ederek, "Centilmence bir müsabaka olmasını ümit ediyorum. Zaten öyle de olur. Gençlerbirliği döndü. Ankara derbisi döndü. Behzat Ç. döndü. Bu sezon Ankaralıların sezonu olacak diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.