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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2020 - 17:18,Son Güncelleme:/

Muhsin Yıldırım Samsunspor'da

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Muhsin Yıldırım Samsunspor'da

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider konumda bulunan Samsunspor, İstanbulspor’un başarılı orta sahası Muhsin Yıldırım’ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un iddialı takımlarından lider Samsunspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sancaktepe‘den Recep Burak Yılmaz ve Balıkesirspor’dan Halil Çolak’ı renklerine bağlayan kırmızı-beyazlılar, üçüncü transferini de İstanbulspor’dan Muhsin Yıldırımı alarak tamamladı. Başarılı orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere, 2.5 yıllık anlaşma sağlandı. Yıldırım, hafta içinde Samsun’a gelerek sözleşme imzalayacak.

Muhsin Yıldırım, TFF 1. Lig'in ilk yarısında İstanbulspor ile 15 maça çıkıp 4 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Muhsin Yıldırım Samsunsporda

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