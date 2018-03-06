Mourinho'ya çılgın teklif! 4 maç için 2 milyon...
Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, Dünya Kupası’nda bir takım çalıştırmayacak ama 2 milyon Euro kazanacak.
Rus kanalı RT ile 4 gün için anlaşma yapan Portekizli çalıştırıcı Dünya Kupası’nın ilk günlerinde Moskova’da olacak ancak final gününde ise uydu bağlantısıyla yorumlarla bu büyük turnuvayı değerlendirecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mourinho, “Rusya'daki Dünya Kupasına katılmak ve görüşlerimi paylaşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.
Mourinho'nun reklam ajansı Creative Artists bu anlaşmayla Portekizli teknik adama en kısa sürede en büyük ücreti kazandırarak önemli bir başarıya imza atmış oldu.
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