Moskova Derbisi "CANLI YAYINLA" Misli.com'da! iddaa'da öne çıkan...
Rusya Premier Ligi'nde 3. hafta maçları oynanıyor ve CSKA ile Lokomotiv'i karşı karşıya getirecek olan Moskova Derbisi "CANLI YAYINLA" Misli.com'da olacak. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...
CSKA MOSKOVA - LOKOMOTIV MOSKOVA
- CSKA'da Alan Dzagoev ve Georgi Schennikov sakatlıkları sebebiyle Moskova Derbisi'nde forma giyemeyecek.
- 2000'li Konstantin Maradishvili de Rusya'nın U20 Milli Takımı'na çağrıldı ve derbi kadrosundan çıkartıldı.
- Lokomotiv'de ise diz sakatlığı süren Jefferson Farfan maç kadrosunda yer almıyor.
- Rusya Premier Ligi'nin ilk 2 haftasını 4 puanla geçen deplasman ekibi, geçen sezonu da hesaba katarsak son 16 maçın 15'inde sahadan yenilmeden ayrılmayı başardı! Hatta CSKA'ya da son 5 resmi maçta yenilmedi...
- Aralarındaki son 3 maçta 2.5 gol barajı aşılmadı. Deplasmanlarda "İYX" seven Lokomotiv düşünüldüğünde, bu istatistiğin de değerli olduğunu unutmamak gerek. (iddaa oranı - 1,70)
MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN GOLLERE YÖNELDİ!
Lokomotiv, puan anlamında ilk iki haftada istediğini alsa da henüz oyun anlamında istenilen seviyeye gelemedi. Kadro kalitelerini ilk iki haftada sahaya tam olarak yansıtamadılar. Bu derbide işlerinin kolay olacağını düşünmüyorum.
Taraf bahsi açısından zorlu bir mücadele olacağı düşüncesindeyim.
Tercihim iki ekibin de gol atacağı yönünde.
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