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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.07.2019 - 03:30, Son Güncelleme:

Moskova Derbisi "CANLI YAYINLA" Misli.com'da! iddaa'da öne çıkan...

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Moskova Derbisi "CANLI YAYINLA" Misli.com'da! iddaa'da öne çıkan...

Rusya Premier Ligi'nde 3. hafta maçları oynanıyor ve CSKA ile Lokomotiv'i karşı karşıya getirecek olan Moskova Derbisi "CANLI YAYINLA" Misli.com'da olacak. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkanlara göz atalım...

CSKA MOSKOVA - LOKOMOTIV MOSKOVA

- CSKA'da Alan Dzagoev ve Georgi Schennikov sakatlıkları sebebiyle Moskova Derbisi'nde forma giyemeyecek.

- 2000'li Konstantin Maradishvili de Rusya'nın U20 Milli Takımı'na çağrıldı ve derbi kadrosundan çıkartıldı.

- Lokomotiv'de ise diz sakatlığı süren Jefferson Farfan maç kadrosunda yer almıyor.

- Rusya Premier Ligi'nin ilk 2 haftasını 4 puanla geçen deplasman ekibi, geçen sezonu da hesaba katarsak son 16 maçın 15'inde sahadan yenilmeden ayrılmayı başardı! Hatta CSKA'ya da son 5 resmi maçta yenilmedi...

- Aralarındaki son 3 maçta 2.5 gol barajı aşılmadı. Deplasmanlarda "İYX" seven Lokomotiv düşünüldüğünde, bu istatistiğin de değerli olduğunu unutmamak gerek. (iddaa oranı - 1,70)

Moskova Derbisi CANLI YAYINLA Misli.comda iddaada öne çıkan...

MİSLİ.COM YAZARI HALİL DEMİRKAN GOLLERE YÖNELDİ! 

Lokomotiv, puan anlamında ilk iki haftada istediğini alsa da henüz oyun anlamında istenilen seviyeye gelemedi. Kadro kalitelerini ilk iki haftada sahaya tam olarak yansıtamadılar. Bu derbide işlerinin kolay olacağını düşünmüyorum.

Taraf bahsi açısından zorlu bir mücadele olacağı düşüncesindeyim.

Tercihim iki ekibin de gol atacağı yönünde.

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