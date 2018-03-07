Moral operasyonu
Aykut Kocaman, futbolcularla tek tek konuşup, Yeni Malatya maçı öncesi Fenerbahçe’yi yeniden ayağa kaldırma uğraşında.
SÜPER Lig’de üst üste alınan Beşiktaş ve Akhisar yenilgileri sebebiyle şampiyonluk yarışında büyük darbeler alan Fenerbahçe’de futbolcular, teknik direktör Aykut Kocaman’ı hayalkırıklığına uğrattıkları için son derece üzüntülüler...
Bu nedenle başta kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal olmak üzere sarı lacivertli oyuncuların harekete geçtikleri ifade edildi. Özellikle bu iki ismin çok büyük uğraş verdiği öğrenildi.
TÜM MAÇLARI KAYIPSIZ GEÇME HEDEFİ...
- KAPTAN Volkan Demirel ile Mehmet Topal’ın, arkadaşlarıyla yaptıkları sohbetlerde kalan 10 maçı kazanacaklarına olan inançlarını dile getirdikleri belirtildi. F.Bahçeli futbolcuların hem Kocaman’ın hem de taraftarın yüzünü güldürmek için tekrar harekete geçmeye çabakaladığı ifade edildi. Ayrıca Kocaman da bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.
MORAL SEVİYESİNİ YUKARIYA ÇEKTİ
- FENERBAHÇE’nin hocası Aykut Kocaman’ın, takıma moral vermek adına çok çabaladığı konuşuluyor. Avantaj kaybettiklerini ama sahada, her maçı kazanabileceklerini oyuncularına anlatan Kocaman, Yeni Malatya mücadelesi öncesi de futbolcularıyla özel görüşüyor. Teke tek konuşmalar yapan tecrübeli hocanın, moral seviyesini yukarı çektiği öğrenildi.
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