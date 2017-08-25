Beşiktaş'a 3 müjde! Monaco...

Kırmızı beyazlı ekibin ilk 11'i için kilit önem taşıyan oyuncularından Fabinho, Thomas Lemar ve Kylien Mbappe'nin transferi gündemde. Eğer bu 3 oyuncu ayrılırsa, Teknik Direktör Jardim'in düzeni tamamen bozulacak.

İşte 3 oyuncunun transferlerindeki son durum...

FABINHO

23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir başka Fransız ekibi olan PSG yakından ilgileniyor. Brezilyalı futbolcuyu renklerine katmak isteyen PSG'nin bu transferde önemli bir mesafe kat ettiği yazıldı. PSG'nin Fabinho'nun menajeri ile görüştüğü ve bu transfer için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

THOMAS LEMAR

Monaco hücum hattının önemli isimlerinden olan Lemar da son dönem yıldızı parlayanlardan. Temmuz 2015'te Caen'den 4 milyon Euro'ya transfer edilen Lemar için şu anda konuşlan rakam: 30 milyon Euro. Monaco bu oyuncu için Manchester United ve Arsenal ile görüşme halinde.

KYLIAN MBAPPE

...Ve Fransızların mucize çocuğu! 1998 doğumlu Mbappe, yeni sezonda 10 numarayı aldı ama ona da Paris yolları göründü gibi. Genç yıldız için yapılan görüşmeler sonucunda taraflar 150 milyon Euro civarında anlaşmaya vardı. Pürüzlerin halledilmesinin ardından Mbappe'nin PSG'ye gitmesi bekleniyor. Beşiktaşlı taraftarlar da Mbappe'nin Instagram hesabına, "Come To PSG" yazmaya başladı bile... (Sabah)

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