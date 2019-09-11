Moldova-Türkiye maçının ardından grupta puan durumu (Türkiye kaçıncı sırada, kalan maçlar)
Türkiye, Moldova'yı 4-0'lık skorla mağlup ederken EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda puan tablosu da yeniden şekil aldı. Andorra'yı İstanbul'da zor da olsa mağlup eden Milliler, Avrupa Şampiyonası'na katılma adına çok büyük bir avantajı cebine koydu. Peki A Milli Takım, grupta kaçıncı sırada ve geriye hangi maçlar kaldı? İşte detaylar...
EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye, Moldova'yı da dize getirerek çok önemli bir avantaj yakaladı. Puan durumu da şekillendi.
Moldovada sahada 4-0'lık galibiyetle ayrılan A Milli Takımımız, Fransa ile birlikte gruptaki puanını 15'e çıkardı.
Zirvenin bir diğer güçlü adayı İzlanda ise sürpriz şekilde Arnavutluk'a karşı 4-2'lik bir yenilgi aldı. Bu durum A Milli Takım'ın avantajını da artırdı.
Türkiye, Fransa ile birlikte 15 puana sahip. 12 puanlı İzlanda üçüncü sıraya gerilerken Arnavutluk 9 puana yükseldi ve yarışın içine girdi.
Türkiye bir sonraki maçını 11 Ekim'de iç sahada Arnavutluk ile yapacak.
İşte kalan maçlar;
11.10.2019 Türkiye-Arnavutluk
14.10.2019 Fransa-Türkiye
14.11 2019 Türkiye-İzlanda
17.11.2019 Andorra-Türkiye
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