Moldova-Türkiye maçının ardından grupta puan durumu (Türkiye kaçıncı sırada, kalan maçlar)

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMoldova-Türkiye maçının ardından grupta puan durumu (Türkiye kaçıncı sırada, kalan maçlar)
GeriFutbol Moldova-Türkiye maçının ardından grupta puan durumu (Türkiye kaçıncı sırada, kalan maçlar)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
11.09.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

Moldova-Türkiye maçının ardından grupta puan durumu (Türkiye kaçıncı sırada, kalan maçlar)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Moldova-Türkiye maçının ardından grupta puan durumu (Türkiye kaçıncı sırada, kalan maçlar)

Türkiye, Moldova'yı 4-0'lık skorla mağlup ederken EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda puan tablosu da yeniden şekil aldı. Andorra'yı İstanbul'da zor da olsa mağlup eden Milliler, Avrupa Şampiyonası'na katılma adına çok büyük bir avantajı cebine koydu. Peki A Milli Takım, grupta kaçıncı sırada ve geriye hangi maçlar kaldı? İşte detaylar...

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye, Moldova'yı da dize getirerek çok önemli bir avantaj yakaladı. Puan durumu da şekillendi.

Moldovada sahada 4-0'lık galibiyetle ayrılan A Milli Takımımız, Fransa ile birlikte gruptaki puanını 15'e çıkardı.

Zirvenin bir diğer güçlü adayı İzlanda ise sürpriz şekilde Arnavutluk'a karşı 4-2'lik bir yenilgi aldı. Bu durum A Milli Takım'ın avantajını da artırdı.

Türkiye, Fransa ile birlikte 15 puana sahip. 12 puanlı İzlanda üçüncü sıraya gerilerken Arnavutluk 9 puana yükseldi ve yarışın içine girdi.

Türkiye bir sonraki maçını 11 Ekim'de iç sahada Arnavutluk ile yapacak.

İşte kalan maçlar;

11.10.2019 Türkiye-Arnavutluk
14.10.2019 Fransa-Türkiye
14.11 2019 Türkiye-İzlanda
17.11.2019 Andorra-Türkiye

Hakan Çalhanoğlu'ndan mükemmel gol;

Moldova-Türkiye maçının ardından grupta puan durumu (Türkiye kaçıncı sırada, kalan maçlar)

Moldova-Türkiye maçının ardından grupta puan durumu (Türkiye kaçıncı sırada, kalan maçlar)

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
İşte Abdullah Avcı'nın saha içindeki yeni lideri!
Trabzonspor'da Jose Sosa imzalıyor!
Fenerbahçe'de kritik karar! Adil Rami...
Çok konuşulan an! Deniz Türüç gol öncesi...