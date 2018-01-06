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Mitroviç, Yiğido oluyor... Orman onu da satıyor!

Süper Lig'in sürpriz ekiplerinden Sivasspor, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Matej Mitrovic'e talip oldu.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Hırvat Stoper Matej Mitrovic'e Süper Lig'den talip çıktı. Stoper ihtiyacı olan Sivasspor, Mitrovic için Beşiktaş'a teklif yapacak.

Yiğidolar’ın hocası Samet Aybaba’nın, kulüp başkanı Mecnun Odyakmaz’a, “Çok iyi pozisyon alıyor. Akıllı ve sakin bir futbolcu. Bize büyük katkı sağlar” raporunu sunduğu ve bu gelişme sonrasında Odyakmaz’ın da bu futbolcu için teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

Mitrovic, geçen sezonun ara transfer döneminde 4.2 milyon Euro karşılığında Rijeka’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu. (Fanatik)

mitroviçAnadolu Kulüpleri

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