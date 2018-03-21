Mitrovic Brugge'de kalmak istiyor
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve devre arasında Club Brugge takımına kiralanan defans oyuncusu Matej Mitrovic, Belçika ekibinde kalmak istediğinin sinyallerini verdi.
Club Brugge'ün 4,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'tan kiraladığı Mitrovic, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Belçika'da kalmak istediğini ima etti.
İstanbul'daki trafikten şikayetçi olduğunu belirten Hırvat oyuncu, şöyle konuştu;
"İstanbul çok büyük bir şehir. Orada çok fazla trafik var. Herkes aceleci ve kural tanımıyorlar. Brugge eski bir şehir burada yaşamak daha kolay. O yüzden burayı sevdim."
BEŞİKTAŞ'TA BEKLENENİ VEREMEDİ
Beşiktaş'ta beklenen performansın çok uzağında kalan Matej Mitrovic, 4,2 milyon euro bonservis bedeliyle Hırvatistan'ın Rijeka takımından siyah-beyazlı kulübe transfer edilmişti.. Şenol Güneş'ten formayı alamayan 24 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlılarda sadece 13 maçta ilk 11'de şans bulabilmişti.
YENİŞAFAK
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