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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mirin'e Ayew talimatı

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Mirin'e Ayew talimatı

Şenol Güneş, Mirin’den, derbide Ayew’e adım attırmamasını istedi. Tecrübeli hoca, Quaresma’yı da Burak ile koordineli oynaması için uyardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vida ile birlikte stoperde yer alacak olan Mirin’e Fenerbahçe’nin santrforda görev alması beklenen oyuncusu Ayew’e karşı nasıl oynaması gerektiğini anlattı. Kadıköy’deki ilk derbide gol de atan Ayew’e adım attırmaması gerektiğini anlatan Güneş,
“Ceza sahasına girişine mümkün olduğu kadar müsaade etme. Dar alanda hızlı ve sürpriz şutlar çıkartıyor. Karambolleri de seviyor. Kısa boylu olmasına da aldanma, sürpriz kafa vuruşları yapıyor” diyerek, Mirin’i uyardı.

Jeremain Lens'e de moral verdi

Malatya’da 2. devre oyuna giren ve iyi bir performans ortaya koyan Quaresma’yı da derbide ilk 11’de oynatmayı düşünen Güneş, Portekizli’yi de Burak Yılmaz ile koordineli oynaması için uyardı. Güneş, “Top sendeyken Burak’ı sürekli kontrol et. Ezbere orta yapmanı istemiyorum. İçe kat edip, topu Burak ile buluştur” dedi. Öte yandan Güneş, Malatya maçında kaçırdığı golle demoralize olan Lens ile de yakından ilgileniyor. Güneş, oyuncularıyla yaptığı konuşmalarda “F.Bahçe’nin konumuna aldanmayın” dedi.

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