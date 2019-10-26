Mircea Lucescu'dan saat ve transfer itirafı
Milli Takımın eski teknik direktörü Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu.
Spor Arena Dış Haber | Son olarak A Milli Takımda teknik direktörlük yapan Mircea Lucescu, kariyeri hakkında itiraflarda bulundu.
Romanyalı teknik adam, Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönem hakkında konuşurken ''O dönem taktığım saat eleştirildi. Evet, 100 bin euroluk saat takıyordum. Bu doğru ancak benim orada çıkardığım oyuncular kulübe 500 milyon euro kazandırdı. İnsanlar bunu unutuyor. Böyle hediyeleri hak eden bir insanım. Ukrayna'da savaş çıkmasa ben o takımı Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkartırdım. Savaşta oyuncuların psikolojisi bozuldu.'' dedi.
''GERİ DÖNÜŞE HAZIRIM''
Tekrar takım çalıştırmak istediğini de belirten Lucescu, ''Bir takımın başına geçmek için hazırım. Futbolsuz yapamıyorum. Çok sayıda teklif alıyorum ama şampiyonluğa oynayacak bir takımı çalıştırmak istiyorum.'' diye konuştu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle